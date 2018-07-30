Muharrem İnce'den 'olağanüstü kurultay' açıklaması

Cumhuriyet Halk Partisi’nde 24 Haziran seçimlerinin ardından başlayan olağanüstü kurultay tartışmaları devam ediyor. CHP’nin seçimlerdeki Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin Kemal Kılıçdaroğlu ile yediği yemeğin ardından yaptığı açıklamalar ise sürecin başlamasına neden oldu.

İmza toplama süreci sona eriyor

CHP Bilecek Milletvekili Yaşar Tüzün, Bolu Milletvekili Tanju Özcan ve bazı eski milletvekillerinin delegeler arasında yaptığı "nabız yoklaması"nın ardından 16 Temmuz'da noter kanalıyla süreç başlatıldı.

CHP kurultay delegelerinin 16 Temmuz Pazartesi günü olağanüstü kurultay talebiyle noter kanalıyla başlattıkları imza sürecinde sona gelindi.

Parti tüzüğüne göre, olağanüstü kurultay talebiyle başlanan imza süreci bugün saat 17.30'da sona eriyor.

"Değişim ve Umut Kurultayı" adı altında olağanüstü kurultay talebiyle imza toplayan CHP'li delegeler salt çoğunluk olan 625'e ulaştıklarını açıklasalar da Genel Merkez yöneticileri sayının çok daha aşağılarda olduğunu savunuyor. Genel Merkez ayrıca yeterli imza olmadan bir olağanüstü kurultayın toplanmasına ise yaklaşan yerel seçimleri gerekçe göstererek, sıcak bakmıyor.

Noter belgesini göndermeyen imzacıyı ikna haftası

Partide 24 Haziran seçimlerinin ardından başlayan kurultay tartışmaları imza toplama süresinin sonu olan saat 17.30 itibariyle sona erecek gibi görünmüyor. Zira, imzacı delegelerin önünde, toplanan imzaların Genel Merkez'e teslimi için bir haftalık süre daha bulunuyor.

Tüzük gereği verilen bu bir haftalık süre, toplanan imzaların ulaştırılması, tasnifi, derlenmesi ve sunuma hazır hale getirilmesi için tanınıyor. Türkiye'nin herhangi bir ilinde son gün verilen imzanın Genel Merkez'e ya da imzayı toplayanlara ulaştırılması için bu sürenin gerekli olduğu kaydediliyor.

Parti kulislerinde ise tüzük gereği tanınan bu sürenin, imza toplayanlar ile Genel Merkez arasında "notere giden ancak belgesini ulaştırmayan delegeleri ikna amaçlı kullanılacağı" gerekçesiyle tam bir "taktik savaşı" şeklinde geçeceği değerlendirmesi yapılıyor.

Olağanüstü kurultay talebiyle notere giden bir delege verdiği dilekçeden üç nüsha alıyor. Üç nüshadan birisi delegede kalırken, diğer ikisi Genel Merkeze ve imza toplayanlara gönderilmek zorunda.

Ancak, kurultayın toplanıp toplanmayacağı imza sayısı netleşmeden belirlenemeyeceği için çoğu delege söz konusu nüshayı ilgili tarafa göndermiyor. Nüsha ulaşmadığı için de işleme konamıyor.

Bu bir haftalık teslim süresinde hem Genel Merkez hem de imzacılar notere giden ancak "dilekçesini göndermeyen" delegeyi ikna için çaba sarf ediyor. Yani CHP'de aslında sonucu görebilmek için bir hafta daha beklemek gerekiyor.

Geçerli imzayla yeterli çoğunluk sağlanırsa ne olacak?

Olağanüstü kurultay talebiyle imza toplayanların bu imzaları Genel Merkeze ulaştırmasıyla da süreç tamamlanmış olmuyor. Teslim edilen imzalar Genel Merkez tarafından sıkı bir kontrole tabi tutuluyor.

Kontrol sonrası delege hazirun cetveline ölüm, mükerrer, sahte imza gibi durumların işlenmesi ile ortaya çıkacak tabloyla kurultayın yapılıp yapılmayacağı netleşecek. Buradan çıkacak sonucun yargıya taşınabileceği belirtiliyor.

Değerlendirme sonunda geçerli imzalarla yeterli çoğunluk olan 625 imzaya ulaşılması durumunda ise Genel Merkez önünde kurultayı toplamaktan başka seçenek kalmıyor.

Bu durumda, imzaların teslim süresinin dolduğu gün esas alınarak 45 gün içinde kurultayın toplanması gerekiyor. Kurultayın toplanacağı tarih de en az 15 gün öncesinden delegelere bildirilmek zorunda.

Bu zorunluluk göz önüne alındığında Genel Merkezin, tesliminden sonra imzaları incelemek için yaklaşık bir aylık süresi bulunuyor.

İnce'den olağanüstü kurultay açıklaması

Bu arada Muharrem İnce, Hoşdere Caddesi'ndeki Ankara 35. Noterliğine gelerek bir taahhütname imzaladı.

Noter çıkışında basın mensupların açıklamalarda bulunan ve soruları yanıtlayan İnce, "Noterden bir taahhütname imzaladım. Genel başkan seçildiğim takdirde koltuğa yapışmayacağıma, önümüzdeki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde cumhurbaşkanı seçilemezsem 45 gün içerisinde olağanüstü kurultaya gideceğime, noterden taahhütname verdim." dedi.

Cumhurbaşkanlığı adaylığı sürecinde 51 günlük çalışmanın ardından yüzde 31'e yakın oy aldığını anımsatan İnce, 51 günlük sürenin yeterli olmadığını, adayın ve örgütün hazırlanması için daha uzun süreye ihtiyaç olduğunu belirtti.

“Koltuk derdinde değilim”

İnce, noterde imzaladığı taahhütnamenin içeriği konusunda, şunları ifade etti:

"Önümüzdeki dönemde genel başkan olursam; üyelerin önüne sandık koyacağımı, sivil toplum örgütlerinin oy kullanacağını, baroların, odaların veya da CHP'nin adayını destekleyecek başka siyasi partilerin üyelerinin oy kullanacağı bir ön seçimle cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi ve burada kendim de aday adayı olacağım...

Bunu da baştan taahhüt ediyorum ama cumhurbaşkanlığı seçimini kazanamazsam partiyi hemen olağanüstü kurultaya götüreceğimi taahhüt ettim, bunu imzaladım. Yani koltuk derdinde değilim, Türkiye derdindeyim, çocuklarımızın geleceğinin derdindeyim."

"Seçime 50 gün kala 'Çık gel bizim adayımız ol' denince olmuyor"

İnce, uzun süreli bir hazırlıkla seçimin kazanılacağına inandığını belirterek, "Seçime 50 gün kala 'Çık gel bizim adayımız ol' denince olmuyor bu. Tıpkı Mustafa Kemal Paşa'nın Gediz'de, Kütahya'da, Eskişehir'de yenilip, orduyu Sakarya'nın doğusuna çekip büyük bir hazırlık yapıp, daha sonra Büyük Taaruz ile kazandığı gibi bu zaferin mümkün olacağını, ama iyi bir hazırlık gerektiğini düşünüyorum." dedi.

"Ben imzaların sorumlusu değilim”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 24 Haziran'daki cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olmadığını hatırlatan İnce, şunları kaydetti:

"Beş yıl sonraki cumhurbaşkanlığı seçiminde de aday olmayacağı kesin gibi. Olsaydı şimdi olurdu. O zaman bir an önce olağanüstü kurultaya gitmenin doğru olduğunu düşünüyorum. Derdimiz koltuk değil, derdimiz çocuklarımız, derdimiz geleceğimiz, derdimiz memleket. Bunu taahhüt ettim."

İnce, bir basın mensubunun "Şu an kaç imzadasınız?" sorusuna, "Ben imzaların sorumlusu değilim." yanıtını verdi.

"CHP'yi mahkeme kapılarına düşürmeyin”

Partide yeterli imzanın toplanıp toplanmaması konuşulurken, bazı kesimler tarafından sürecin mahkemeye taşınma ihtimali de göz ardı edilmiyor.

Kurultay için imza toplayanlar süre bittikten sonra tüzük gereği kendilerine tanınan bir haftalık süreyi kullanacakları yönünde açıklama yaparken CHP'li bazı isimler sürecin mahkemeye taşınmadan gereği yapılarak kurultayın toplanması gerektiğine işaret ediyor.

Eski CHP MYK üyelerinden Umut Oran, "CHP'yi mahkeme kapılarına düşürmeyin" uyarısı yapan isimlerden.

Oran, "CHP'yi kısır kavgalardan kurtaracak olan da CHP seçmenine özgüven verecek olan da fikirler ve başarıya götürecek öneriler üzerine odaklanmaktır. Görünen o ki aksi her durumda imza sayıları üzerinden yürüyen tartışma, mahkeme safhasına ya da ağır kavga görüntülerine varacaktır. Böyle bir durumsa seçim hezimetlerinin üzerine çok daha büyük bir hayal kırıklığı anlamına gelecektir. Düşüncem odur ki şartlar ne olursa CHP, mahkeme kapılarına düşürülmemelidir." ifadesini kullandı.

CHP PM üyesi Erdal Aksünger de konunun mahkemeye taşınmaması gerektiğine işaret ederek, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendi isteğiyle olağanüstü kurultayı toplaması gerektiğini belirtti. Aksünger, "Bunu zorla yapmak veya zorla engellemek bize yakışmaz. İkisine de karşıyım." dedi.

Delegelere markaj

Bu süreçte parti kulislerinde yaşanan bir diğer tartışma ise delegelere baskı yapıldığı yönünde.

Hem olağanüstü kurultay isteyenlerin, hem de genel merkezin, delegeleri "sıkı markaja" aldığı da parti kulislerine yansırken, kurultay için yeterli imzaya ulaşılıp ulaşılmamasında, yaklaşan yerel seçimlerin de önemli rol oynadığı değerlendiriliyor.

Kimler kurultay istiyor?

CHP'de olağanüstü kurultay tartışmaları 24 Haziran seçimlerinin hemen ardından başladı.

Parti içinde "değişim" isteyenlerin sözcülüğünü ise Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün ile PM üyesi Gaye Usluer yaptı.

Sürece, İzmir Milletvekilleri Mehmet Ali Çelebi ve Selin Sayek Böke, Bolu Milletvekili Tanju Özcan, PM üyeleri Erdal Aksünger ve Gökhan Günaydın, eski milletvekilleri Dursun Çiçek, Namık Havutça, Emre Köprülü, Mehmet Tüm, Nihat Matkap, Necati Yılmaz, Barış Yarkadaş ve İlhan Cihaner ile Kılıçdaroğlu'nun istifa eden başdanışmanı Ekrem Kerem Oktay da destek verdi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu ile Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu "değişim"den yana olduklarını açıklarken, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç ve Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen ise Kemal Kılıçdaroğlu'na destek verdi.

Parti tüzüğü gereği noter kanalıyla 15 günde toplanan delege imzalarının bir hafta içinde parti genel merkezine ulaştırılması, eğer yeterli çoğunluk varsa kurultayın 45 gün içinde toplaması gerekiyor.

Kaynak: AA