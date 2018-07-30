Irak'ın kuzeyi Metina bölgesinde 10 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), yurt dışında terör operasyonlarına kararlılıkla devam ediyor.
Genelkurmay Başkanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Irak'ın kuzeyi Metina bölgesine 29 Temmuz 2018 tarihinde düzenlenen hava harekatında 10 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Irak kuzeyi Metina bölgesine 29 Temmuz 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtı neticesinde, bölücü terör örgütü mensubu silahlı 10 terörist etkisiz hale getirilmiştir. pic.twitter.com/iCG1BlYwfS— TSK (@TSKGnkur) 30 Temmuz 2018
Kaynak: TRT Haber