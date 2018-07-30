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Irak'ın kuzeyi Metina bölgesinde 10 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyi Metina bölgesine düzenlenen hava harekatında 10 terörist etkisiz hale getirildi.

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Irakın kuzeyi Metina bölgesinde 10 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), yurt dışında terör operasyonlarına kararlılıkla devam ediyor.

Genelkurmay Başkanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Irak'ın kuzeyi Metina bölgesine 29 Temmuz 2018 tarihinde düzenlenen hava harekatında 10 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

 


 

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: metina, Irak'ın kuzeyi, hava harekatı
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