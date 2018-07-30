CHP'de kritik MYK toplantısı başladı

CHP MYK toplantısı, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında başladı. Toplantıda olağanüstü kurultay tartışmalarının gündemde olması bekleniyor.
- Muharrem İnce'den 'olağanüstü kurultay' açıklaması
- CHP'de imza süreci tamamlanıyor
- CHP PM üyesi Aksünger'den Kılıçdaroğlu'na 'kurultay' çağrısı
- Muharrem İnce: Bin 250 delegenin hepsi imza verirse daha doğru olur
CHP kurultay delegelerinin 16 Temmuz Pazartesi günü olağanüstü kurultay talebiyle, noter kanalıyla başlattıkları imza sürecinde sona gelindi. Olağanüstü kurultay talebiyle başlanan imza süreci bugün saat 17.30’da bitiyor.
Parti tüzüğüne göre, imzaların 7 gün içinde CHP Genel Merkezi'ne sunulması gerekiyor. Sonra 45 gün içerisinde kurultaya gidilmesi gerekiyor.
Kaynak: İHA