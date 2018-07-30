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CHP'de kritik MYK toplantısı başladı

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı.

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CHPde kritik MYK toplantısı başladı

CHP MYK toplantısı, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında başladı. Toplantıda olağanüstü kurultay tartışmalarının gündemde olması bekleniyor.

CHP kurultay delegelerinin 16 Temmuz Pazartesi günü olağanüstü kurultay talebiyle, noter kanalıyla başlattıkları imza sürecinde sona gelindi. Olağanüstü kurultay talebiyle başlanan imza süreci bugün saat 17.30’da bitiyor.

Parti tüzüğüne göre, imzaların 7 gün içinde CHP Genel Merkezi'ne sunulması gerekiyor. Sonra 45 gün içerisinde kurultaya gidilmesi gerekiyor.

Kaynak: İHA

Etiketler: CHP MYK, CHP Merkez Yönetim Kurulu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
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