Muharrem İnce: Bin 250 delegenin hepsi imza verirse daha doğru olur

CHP Genel Başkan Adayı Muharrem İnce, CHP'nin yenilenmeye ve yeni bir yönetim anlayışına ihtiyacı olduğunu söyledi.

Katıldığı televizyon programında "600 imzayı çoktan geçtik" diyen İnce, imzasını çeken delegeleri takip edeceklerini söyledi.

Muharrem İnce, "Bin 250 delege imza vermezse ben adaylıktan çekilirim" açıklamasını yaptı.

Ancak daha sonra düzeltme yapan ince, "Bin 250 delegenin hepsi imza verirse daha doğru olur" ifadesini kullandı. "Tartışmalı bir durum olmaması gerekir" dedi.

Tuncay Özkan'a cevap verdi

24 Haziran akşamı ekrana çıkmamasıyla ilgili suçlamalarda bulunan Tuncay Özkan'a da cevap verdi.

"İnsan içine çıkamayacak durumdaydı yalanını uyduranlar, sıradan ve kaba adam diyenler, o yalanı medyaya uyduranlardır. Konuyu burada kapatıyorum" diye konuştu.

Daha sonra sosyal medyadan da açıklama yapan İnce, sabah saat 10.00'da tüm delegeleri notere davet etti.

Kendisinin de notere giderek taahhüt vereceğini, "Önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhurbaşkanı olamazsam pazartesi sabahı kurultayı toplayacağımı taahhüt edeceğim." sözleri ile duyurdu.

Kaynak: TRT Haber