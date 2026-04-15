Cevdet Yılmaz'dan Kahramanmaraş'ta okuldaki silahlı saldırıya ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kahramanmaraş'taki Aysel Çalık Ortaokulunda düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Kahramanmaraş'ta bir okulumuzda yaşanan elim hadiseyi üzüntüyle öğrendim.

İçişleri, Adalet ve Milli Eğitim Bakanlıklarımız başta olmak üzere ilgili tüm kurumlarımız olayın tüm yönleri ile aydınlatılması için çok yönlü inceleme ve soruşturmaları derhal başlatmışlardır.

Bu elim hadisede hayatını kaybeden öğretmenimiz ve öğrencilerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."