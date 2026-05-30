AA 30.05.2026 19:10

İtalya'da resmi geçit törenine katılacak süvari birliğinin atları kaçtı

İtalya'da 2 Haziran'da kutlanan Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla başkent Roma'da yapılacak resmi geçit törenine katılacak İtalyan jandarmasının (Carabinieri) süvari birliğinin atları, dün gece bulundukları yerden kaçarak, başkent caddelerinde dörtnala koşturdu.

İkinci Dünya Savaşı'nın ardından 2 Haziran 1946'da yapılan referandumla, monarşiden cumhuriyete geçen İtalya'da her yıl başkentte resmi geçit töreniyle kutlanılan Cumhuriyet Bayramı için hazırlıklar sürerken, dün akşam Roma caddelerinde kaosa yol açan bir olay yaşandı.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, resmi geçitte yer alacak İtalyan Jandarmasının süvari birliğinin yaklaşık 30 atı, dün gece yarısına doğru tutuldukları yerden kaçarak, özellikle Kristof Kolomb Caddesi'nde koşturdu.

Atlar, kaçışları sırasında bazı araçlarda hasara neden olurken, olayda 2'si ağır 3 asker ve 1 kadın polis memuru yaralandı.

Atların kaçışına ilişkin çok sayıda ihbar gelirken, sosyal medyaya düşen görüntülerde, bazı muhafızların da yine at üstünde kaçan atları takip ettiği görüldü.

Olaya ilişkin inceleme başlatılırken atların patlatılan havai fişeklerden korktuğu ve bir şekilde tutuldukları yerden kaçtıkları kaydedildi.

İlk değerlendirmelere göre, atların yakınında havai fişekleri ateşleyen kişinin yerel polis teşkilatında görevli bir memur olabileceği üzerinde duruluyor. Kimliği belirlenen 51 yaşındaki kişinin önümüzdeki saatlerde ifade vermesi bekleniyor.

