Parçalı Bulutlu 19.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 15.04.2026 15:50

MEB, saldırıya ilişkin 4 başmüfettiş görevlendirdi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Kahramanmaraş'ta bir okula yönelik silahlı saldırıya ilişkin 4 bakanlık başmüfettişinin olayı tüm yönleriyle incelemek üzere görevlendirildiğini bildirdi.

MEB, saldırıya ilişkin 4 başmüfettiş görevlendirdi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu'nda bugün öğle saatlerinde meydana gelen menfur saldırının maarif camiası başta olmak üzere milleti derinden sarsarak yasa boğduğu belirtildi.

Kahramanmaraş'ta okulda silahlı saldırı
Kahramanmaraş'ta okulda silahlı saldırı

Edinilen ilk bilgilere göre, söz konusu okulun bir öğrencisi tarafından okul içinde silahlı saldırı gerçekleştirildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Olayın ilk anından itibaren süreç, Bakanlığımızca hassasiyetle takip edilmekte olup gerekli tüm müdahaleler, ilgili birimlerimizce koordineli bir şekilde yürütülmektedir. Milli Eğitim Bakanımız Sayın Yusuf Tekin ve beraberindeki yetkililer, olayı haber alır almaz bölgeye hareket etmişlerdir. Ayrıca 4 bakanlık başmüfettişi, olayı tüm yönleriyle incelemek üzere görevlendirilerek, Kahramanmaraş ilimize yönlendirilmiştir. Hastanelere sevk edilen ve tedavileri devam eden yaralılarımıza acil şifalar temenni ediyor, yaşamlarını yitiren öğretmen ve öğrencilerimiz için Allah'tan rahmet diliyoruz. Menfur olaya ilişkin detaylı açıklama, ilerleyen süreçte kamuoyu ile paylaşılacaktır. Başımız sağ olsun."

ETİKETLER
Milli Eğitim Bakanlığı Kahramanmaraş
Sıradaki Haber
İletişim Başkanı Duran: Kahramanmaraş'taki saldırı tüm boyutlarıyla inceleniyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:11
Ticaret Bakanlığı kurumun adıyla yapılan sahte yatırım tekliflerine karşı uyardı
17:07
Pakistanlı üst düzey heyetin ABD-İran müzakerelerini görüşmek için İran'a gittiği belirtildi
16:46
AK Parti Sözcüsü Çelik: Bu insanlık dışı vahşi saldırılar tüm boyutlarıyla ortaya çıkarılacaktır
16:45
THY'den öğrencilere indirim
16:44
COP31 Şampiyonu Ağırbaş: Sıfır atık yaklaşımı, ekonomik istikrar ve kalkınma için stratejik bir zorunluluk
16:27
İletişim Başkanlığı'ndan medya kuruluşlarına sorumluluk çağrısı
İsrail'in serbest bıraktığı bir grup Filistinli Gazze'ye ulaştı
İsrail'in serbest bıraktığı bir grup Filistinli Gazze'ye ulaştı
FOTO FOKUS
Kısa menzilli tanksavar silahı KARAOK'tan testlerde tam isabet
Kısa menzilli tanksavar silahı KARAOK'tan testlerde tam isabet
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ