Kahramanmaraş'ta okulda silahlı saldırı

Dün Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir okula düzenlenen silahlı saldırının şoku sürerken, bugün benzer bir haber Kahramanmaraş'tan geldi. Aysel Çalık Ortaokulu'nda silahlı saldırı gerçekleştirildiği ve olayda çok sayıda yaralının bulunduğu iddia ediliyor.

Vali Ünlüer, yaptığı açıklamada, Ayser Çalık Ortaokulu'nda henüz bilinmeyen nedenle silahlı saldırı olduğunu söyledi.

Olayın çok taze olduğunu belirten Ünlüer, "Şu an bir saldırı var. Bir okulumuzda üzücü bir olay yaşandı. Yaralılarımızın olduğu bilgisi bize ulaştı. Konuyu derinlemesine araştırıyoruz." diye konuştu.

Bakanlar Çiftçi, Tekin ve Memişoğlu, Kahramanmaraş'a gidiyor

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Kahramanmaraş'ta bir okulda meydana gelen silahlı saldırı sonrası olay yerine geçiyor.

Bakanlar Çiftçi, Tekin ve Memişoğlu'nun, Kahramanmaraş'taki Ayser Çalık Ortaokulunda meydana gelen silahlı saldırı nedeniyle bölgeye gittikleri belirtildi.

Veliler okula koştu

Silahlı saldırı haberinin duyulmasının hemen ardından öğrencilerin aileleri, çocuklarının sağlık durumu ve olayın detayları hakkında bilgi almak için okula koştu.

Güvenlik güçleri, okul çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, silahlı saldırıya ilişkin başlatılan geniş çaplı soruşturmada 7 savcının görevlendirildiğini ve olayla ilgili yayın yasağı kararı alındığını bildirdi.

Olayın hemen ardından Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca derhal soruşturma başlatıldığını belirten Gürlek, sürecin etkin ve hızlı bir şekilde yürütülmesi amacıyla 3 Cumhuriyet Başsavcı Vekili ile 4 Cumhuriyet Savcısının görevlendirildiğini kaydetti.

Başsavcı ve savcılar olay yerinde

Bakan Gürlek, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcısı ile görevlendirilen savcıların an itibarıyla olay yerinde incelemelerini sürdürdüğünü aktararak, sürecin hassasiyetine dikkati çekti.

Soruşturmanın sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için yayın yasağı kararı alındığını duyuran Gürlek, şunları kaydetti;

Soruşturmanın selameti açısından yayın yasağı kararı alınmış olup, basın kuruluşlarımızın soruşturmanın gizliliğine hassasiyetle riayet etmesi önem arz etmektedir. Soruşturmanın tüm aşamalarına ilişkin gerekli bilgilendirmeler yetkili makamlarca yapılacaktır.

"1 öğretmen ve 3 öğrencimiz hayatını kaybetti"

Kahramanmaraş Valisi Ünlüer, okulda düzenlenen silahlı saldırıda 1 öğretmen ve 3 öğrencinin yaşamını yitirdiğini, 20 kişinin ise yaralandığını açıkladı.

Olay yerinde incelemelerde bulunan Vali Ünlüer, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, saldırganın 5. sınıf öğrencilerinin bulunduğu iki ayrı sınıfa girerek ateş açtığını belirtti.

Saldırıya ilişkin bilgi veren Ünlüer, "Şu ana kadarki yaptığımız çalışmalarda maalesef 4 vefatımız var. Bunlardan bir tanesi öğretmen, üç tanesi öğrencimizdir. Ayrıca 20 yaralımız bulunuyor. Yaralılarımızdan 4'ü şu anda ameliyatta ve durumlarının ağır olduğunu değerlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.

"Saldırı sadece bu okula özgüdür"

Sosyal medyada yayılan "başka okullarda da saldırı olduğu" yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını vurgulayan Ünlüer, şöyle devam etti;

Herhangi bir başka okulumuzda bu tür bir saldırı yoktur. Sosyal medyada bu yönde asılsız haberler dolaşmaktadır. Bu, sadece buraya (Aysel Çalık Ortaokulu) özgü bir saldırıdır. Ekiplerimizin çalışmaları titizlikle devam ediyor. Ümit ediyoruz ki yaralı kardeşlerimiz bir an önce sağlıklarına kavuşurlar."

Vali Ünlüer, olayla ilgili adli sürecin Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürdürüldüğünü sözlerine ekledi.

Ünlüer, ayrıca saldırganın da öldüğünü belirterek, "O karmaşa anında kendisine ateş ederek öldürdü. İntihar amacıyla mı yaptı yoksa o karmaşada mı ama kendisi de öldü, şu anda o da ölü. Saldırgan, 8. sınıf öğrencisi. Okulumuzun öğrencisi. Babası eski bir emniyetçi. Onun silahlarını aldığını tahmin ediyoruz. Saldırı iki sınıfta gerçekleşmiş." ifadelerini kullandı.

"Tüm boyutlarıyla inceliyoruz"

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki de herkese başsağlığı dileyerek, "Olayın adli mercilerimize ulaşması üzerine ben, 3 başsavcı vekili ve 6 cumhuriyet savcısıyla soruşturmayı başlattık. Arkadaşlarımızın şu an itibarıyla incelemeleri devam ediyor. Tüm boyutlarıyla inceliyoruz. 20 yaralımız var. Şu anda sadece failin cenazesi okulda. Adli tıp uzmanlarımız geliyor. Arkadaşlarımız konuyu yürütüyor." dedi.

8 müfettiş görevlendirildi

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kahramanmaraş'ta okuldaki silahlı saldırıya ilişkin 4 mülkiye başmüfettişi ve 4 polis başmüfettişi görevlendirdi.

İçişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Kahramanmaraş'ta Ayser Çalık Ortaokulu'ndaki silahlı saldırıya ilişkin Bakan Çiftçi tarafından olayın tüm yönleriyle araştırılması amacıyla 4 mülkiye başmüfettişi ile 4 polis başmüfettişinin görevlendirildiği ifade edildi.

Çiftçi'nin olay yerine ivedilikle hareket ettiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde görevlendirilen cumhuriyet savcılarımız olay yerinde incelemelerini sürdürmektedir. Soruşturmanın selameti ve sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla yayın yasağı kararı alınmıştır. Bu kapsamda, basın ve yayın kuruluşlarımızın soruşturmanın gizliliğine hassasiyetle riayet etmeleri büyük önem arz etmektedir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı, yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz. Soruşturmanın tüm aşamalarına ilişkin gerekli bilgilendirmeler yetkili makamlarca yapılacaktır."

