Çok Bulutlu 22.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 01.06.2026 15:05

Sarp Sınır Kapısı'ndan Kurban Bayramı tatilinde 185 bini aşkın yolcu geçti

Türkiye'nin Gürcistan sınırındaki Sarp Sınır Kapısı'ndan, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde 185 bin 621 yolcu giriş ve çıkış işlemi yaptı.

Sarp Sınır Kapısı'ndan Kurban Bayramı tatilinde 185 bini aşkın yolcu geçti

Sarp Mülki İdare Amirliğinden alınan bilgiye göre, Artvin'in Kemalpaşa ilçesindeki Sarp Sınır Kapısı'nda, Kurban Bayramı tatilini kapsayan 23-31 Mayıs'ta yolcu geçişlerinde yoğunluk yaşandı.

Türkiye'nin farklı illerinden gelerek bayram tatillerini kimlikle giriş çıkış yapılabilen Gürcistan'da geçirmek isteyenler, sınır kapısında hareketliliğe neden oldu.

Tatil sürecinde sınır kapısından Türkiye'ye 93 bin 191 kişi giriş, 92 bin 430 kişi ise çıkış yaptı. Toplam geçiş sayısı ise 185 bin 621 olarak kayıtlara geçti.

Kurban Bayramı tatilinde otobüs, minibüs ve otomobil sınıfında ise 19 bin 674 araç sınır kapısından geçiş yaptı.

Araç geçişlerinde en yoğun gün ise 28 Mayıs oldu.

ETİKETLER
Sarp Sınır Kapısı Kurban Bayramı
Sıradaki Haber
Bakan Bayraktar: Türkiye ve Azerbaycan Avrupa'nın arz güvenliğine önemli katkı sunuyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:33
İran: Son 24 saatte donanmanın koordinasyonu ve izniyle Hürmüz Boğazı'ndan 15 gemi geçti
16:41
İran, İsrail'in Lübnan'a saldırıları nedeniyle ABD'yle olan mesaj alışverişini durdurdu
16:18
Türkiye'den İsrail'in Lübnan'daki işgalini genişletmesine sert tepki
15:57
Filistin Esirler Cemiyeti: İsrail hapishaneleri infaz ve işkence alanına dönüştü
15:38
NATO: Ankara Zirvesi'nde taahhütler artık eyleme dönüşmeli
15:37
Türkiye'den Mescid-i Aksa'daki provokatif eylemlere sert tepki
Iğdır'ın unutulan 23 pirinç pilavı, nesilden nesile aktarılan tariflerle yeniden hazırlandı
Iğdır'ın unutulan 23 pirinç pilavı, nesilden nesile aktarılan tariflerle yeniden hazırlandı
FOTO FOKUS
Hatay açıklarında 'balina' sürprizi
Hatay açıklarında 'balina' sürprizi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ