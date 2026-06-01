BM: İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Lübnan'da hafta sonu 88 kişi hayatını kaybetti

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, New York'taki günlük basın toplantısında Orta Doğu'daki gelişmeleri aktardı.

Dujarric, "Hafta sonu boyunca, Lübnan Halk Sağlığı Bakanlığının verilerine göre, en az 88 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi." dedi.

Ülkedeki sağlık hizmetlerini etkileyen saldırılara ilişkin raporların da gelmeye devam ettiğini söyleyen Dujarric. "Dünya Sağlık Örgütü'nün aktardığına göre, Sur (Tyre) kenti yakınlarındaki Haram Hastanesi civarına düzenlenen bir hava saldırısı, en az 13 sağlık personelinin yaralanmasına ve tesisin hasar görmesine yol açtı." ifadelerini kullandı.

Dujarric, BM Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) askerlerinin, ülkenin güneyindeki gerilimin yükselmesinden dolayı, "giderek artan bir endişe" taşıdıklarını belirtti.

UNIFIL görevlilerinin, dün gece yarısından bugün yerel saat ile 16.00'ya kadar toplam 744 mermi ve füze atışı tespit ettiği bilgisini paylaşan Dujarric, bunlardan 683'ünün İsrail tarafından, geri kalanların ise "devlet dışı silahlı gruplar" tarafından ateşlendiği detayına yer verdi.

Dujarric, İsrail'in Beyrut'un güney banliyölerine yönelik yakın zamanda saldırı düzenleneceğine ilişkin uyarılarının son derece endişe verici olduğunu belirterek, bu durumun Lübnan halkı arasında korku ve belirsizliği daha da artırdığını söyledi.

Yarın yeniden başlayacak olan Lübnan-İsrail müzakerelerine "gerçek bir başarı şansı verilmesi"nin önemini aktaran BM Genel Sekreter Sözcüsü, "Sivillerin ve sivil altyapının hedef alınmaması gerektiğini tekrar vurguluyoruz. Tüm aktörleri, düşmanlıkların durdurulmasına saygı duymaya ve daha fazla tırmanmayı önlemeye çağırıyoruz. Tüm sivil can kayıplarını kınıyoruz." dedi.