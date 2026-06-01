Az Bulutlu 16.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 01.06.2026 20:57

Trump: İsrail ile Hizbullah "birbirlerine saldırmama" konusunda mutabık kaldılar

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ve Hizbullah ile görüşerek tarafların "birbirlerine saldırmama" konusunda "mutabık kaldıklarını" belirtti.

Trump: İsrail ile Hizbullah "birbirlerine saldırmama" konusunda mutabık kaldılar

ABD Başkanı Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Netanyahu ile "çok iyi" bir görüşme yaptıklarını kaydeden Trump, İsrail'in Beyrut'a asker göndermeyeceğini ve yola çıkmış asker varsa da onların geri çevrildiğini ifade etti.

Hizbullah ile dolaylı şekilde görüştüğünü de belirten Trump, "Onlar da tüm çatışmaların durdurulacağı konusunda mutabık kaldılar. İsrail onlara saldırmayacak, onlar da İsrail’e saldırmayacak." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Trump, CNBC kanalına yaptığı açıklamada, İran'la müzakerelerin sona erip ermemesini "umursamadığını" kaydederek, İsrail Başbakanı Netanyahu'ya "Lübnan'da neler olup bittiğini" soracağını söylemişti.

İran’ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı, İran'ın ABD ile mesaj alışverişini durdurduğunu açıklamıştı.

İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarının devam etmesi nedeniyle İran'ın arabulucular üzerinden ABD ile gerçekleştirdiği mesaj alışverişini durdurduğu, görüşmelerin tekrar başlaması için İsrail’in Lübnan’a saldırıları durdurmasını ve işgal ettiği bölgelerden çekilmesini şart koştuğu ifade edilmişti.

İran’ın ayrıca Hürmüz Boğazı’nı tamamen kapatmayı ve Babülmendep Boğazı da dahil olmak üzere diğer cephelerin aktif hale getirilmesini gündeme aldığı belirtilmişti.

ETİKETLER
ABD Donald Trump
Sıradaki Haber
Trump'tan İran'ın müzakereleri askıya almasına ilişkin "Bize bilgi vermediler" açıklaması
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:52
Kurtulmuş, Finlandiya'da Türk ve Tatar toplumu temsilcileriyle bir araya geldi
21:44
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına alınacak 680 personelin yerleştirme sonuçları açıklandı
20:59
Sosyal medya üzerinden suç içerikli paylaşım yapan şüpheli yakalandı
20:25
Engelli çocukların atölyelerde ürettiği eserler Dolmabahçe Sarayı'nda sergilenecek
20:23
Trump'tan İran'ın müzakereleri askıya almasına ilişkin "Bize bilgi vermediler" açıklaması
20:24
CHP'deki kurultay soruşturmasında delegelerin MASAK raporları ve SGK kayıtları talep edildi
Hacılar yurda dönüyor
Hacılar yurda dönüyor
FOTO FOKUS
İstanbul'un Fethi, teknoloji ve stratejinin birlikte okunmasıydı
İstanbul'un Fethi, teknoloji ve stratejinin birlikte okunmasıydı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ