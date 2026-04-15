Gülistan Doku dosyasında faili meçhulden geniş çaplı soruşturmaya

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında farklı illerde gözaltına alınarak Tunceli'ye getirilen şüphelilerin ifade işlemleri sürüyor.

Gözaltındaki şüpheliler arasında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel, Gülistan Doku'nun erkek arkadaşı Zeinal A., Zeinal A'nın annesi Cemile Y. ve üvey babası Engin Y. ile Uğurcan A., Erdoğan E., Gökhan E., Savaş G., Süleyman Ö., Celal A., Nurşen A., Ferhat Hanedan G. ve Şükrü E. bulunuyor.

Öte yandan, soruşturma dosyasına yansıyan çarpıcı bir detaya göre; ihraç edilen bir polis memurunun, Gülistan Doku'nun kaybolmasından 13 gün sonra genç kıza ait SIM kartını 3 saat boyunca kullandığı tespit edildi.

Firari şüpheli için kırmızı bülten adımı

Soruşturma kapsamında şüpheli Mustafa Türkay Sonel'in yakın arkadaşı olduğu belirtilen U.A. (Umut Altaş) hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığının, U.A. hakkında kırmızı bülten çıkartılması yönünde talepte bulunacağı öğrenildi. Şüpheli U.A.'nın Mayıs 2022'den bu yana ABD'de bulunduğu ve Türkiye'ye dönmediği tespit edildi.

Soruşturma dosyasına 27 Ocak 2022 tarihinde gizli bir not girdiği, U.A.'nın bu notun kamuoyuna yansımasından birkaç ay sonra yurt dışına çıktığı kaydedildi.

Bakan Gürlek: Soruşturmanın sonuna kadar gidilmesi gerekiyor

Adalet Bakanı Akın Gürlek, TBMM'de AK Parti grup toplantısı öncesinde gazetecilerin soruşturmaya ilişkin sorularını yanıtladı. Olayın 2020 yılında yaşandığını ve vicdanları tatmin etmeyen bir süreç sonucunda faili meçhule ayrıldığını hatırlatan Gürlek, süreci Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığının titizlikle yürüttüğünü belirtti.

Bakan Gürlek, "Burada yoğun şüpheler var. Başsavcımız çok ince çalıştı dosyaya, bize de söyledi, gerekli işlemler yapıldı. Bu kamuoyunun vicdanını yaralayan bir işti. Soruşturmanın sonuna kadar gidilmesi gerekiyor." dedi.

Adalet Bakanı olarak soruşturmaya müdahale etme yetkisi olmadığını ancak toplumda oluşan yara dikkate alındığında konunun üzerine gidilmesinin önemli olduğunu vurgulayan Gürlek, "Burada şahıslar önemli değildir; 'suç var mıdır, şüpheli var mıdır' buna bakılır. Şahısların mesleği, rütbesi hiç önemli değildir. Savcılarımız buna bakmaz." ifadelerini kullandı.

Abla Aygül Doku'dan "cinayet ve örtbas" iddiası

Gelişmeleri takip etmek üzere Tunceli Adliyesine gelen Gülistan Doku'nun ablası Aygül Doku ise gazetecilere çarpıcı iddialarda bulundu. Doku, "Gülistan'ın intihar ettiği" yönünde bir algı oluşturulduğunu belirterek şunları söyledi;

Bundan 5-6 ay öncesine kadar Mustafa Türkay Sonel’in ismini dahi bilmiyorduk. Biz bu bilgiyi Amerika’ya kaçan Umut Altaş’ın ailesinden öğrendik. Altaş, baroya 'Gülistan’ı öldüren Valinin oğludur' diye bir not bırakmış. Ailesiyle bizzat görüştük. Bize, 'Oğlumuzun tek suçu Vali'nin oğluyla arkadaş olmasıdır. Biz oğlumuzu çok uyardık, bu kişi tekin değil dedik' dediler.

Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu'nun "kuyudan iğneyle kazarak delil bulduğunu" ve Adalet Bakanı Akın Gürlek'in tarihi bir adım attığını ifade eden abla Doku, "Bu cinayet çözülmüştür. Anladığımız kadarıyla Gülistan’ı vurmuşlar. Onu hastaneye götürmeye çalışmışlar. Gülistan yaşamayınca da hastane kayıtları silinmiş." iddialarını dile getirdi.

Tunceli Barosu: Şüphelilere avukat görevlendirmeyeceğiz

Öte yandan Tunceli Barosu, soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheliler için "Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) müdafisi" görevlendirmeyeceğini duyurdu.

Tunceli Adliyesi önünde açıklama yapan Baro Başkanı Doğukan Kudat, Doku'ya dair delillerin karartıldığını ve yok edildiğini ileri sürdü. Kudat, "Dönemin valisinin yakınının bu şekilde hunharca bir kumpas, örtbas iddiaları soruşturmayı bu aşamaya getirdi. Bizler bu aileyi karanlığa mahkum eden insanların şu an bu adliyede yargılanmasını istiyoruz. Tunceli Barosu olarak kesinlikle şüphelilere avukat görevlendirmeleri yapmayacağız." şeklinde konuştu.

Baro yönetiminden yapılan yazılı açıklamada da kararın, baronun kadın ve çocuk hakları konusundaki ilkesel duruşu gözetilerek alındığı ve Doku ailesine hukuki destek sunulmaya devam edileceği vurgulandı.