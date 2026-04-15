Gündem
AA 15.04.2026 13:20

İlk hacı kafilesi yola çıkıyor

Hac farizasını yerine getirmek için Türkiye'den kutsal topraklara gidecek ilk hacı kafilesi, 18 Nisan Cumartesi günü yola çıkacak.

İlk hacı kafilesi yola çıkıyor

Diyanet İşleri Başkanlığının "2026 Yılı Hac Organizasyonu" kapsamında Türkiye ve Suudi Arabistan'daki hazırlıkları sürüyor.

Bu kapsamda Başkanlık, hacı adaylarının ibadetlerini düzenli ve güvenli yapması için Mekke ve Medine'de görev yapacak sağlık ve Diyanet personelini belirledi.

Hacı adayları da kutsal yolculuk öncesi Diyanet'in ülke genelinde düzenlediği eğitim seminerlerine katılarak, hac ibadetine ilişkin detaylı bilgi alıyor.

Bu yıl kutsal topraklara gidecek 85 bine yakın hacı adayının kafile ve uçuş bilgileri de belli oldu. İlk kafile 18 Nisan'da Medine'ye, son kafile ise 22 Mayıs'ta Mekke'ye ulaşacak.

"Yurda dönüş yolculuğu 31 Mayıs'ta başlayacak"

Hacı adayları gerekli hac farizalarını yerine getirdikten sonra 25 Mayıs akşamından itibaren Arafat'a çıkacak ve orada vakfeye duracak.

Buradan Müzdelife ve Mina yolculuğu yapacak hacılar, Cemerat'ta şeytan taşladıktan sonra Kabe'ye giderek tavaf ve say gerçekleştirecek.

Daha sonra ihramdan çıkacak hacılar, 27 Mayıs'ta başlayacak Kurban Bayramı'nı kutsal topraklarda idrak edecek.

Hacıların yurda dönüş yolculuğu ise 31 Mayıs'ta başlayacak. Kafilelerin dönüşü 25 Haziran'a kadar sürecek.

Hac Diyanet İşleri Başkanlığı Suudi Arabistan
