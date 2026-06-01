Gündem
TRT Haber 01.06.2026 16:09

Türkiye'den İsrail'in Lübnan'daki işgalini genişletmesine sert tepki

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in Lübnan topraklarındaki işgal faaliyetlerini artırmasına sert tepki gösterilerek, Netanyahu hükümetinin Lübnanlıları kalıcı göçe zorlamayı amaçladığı bildirdi.

İsrail'in saldırgan politikalarının kınandığı açıklamada, "İsrail’in Lübnan’daki işgalini genişletmesini en güçlü biçimde kınıyoruz. Netanyahu hükümetinin, Gazze’de yaptığı gibi, Lübnan’da da işgal ettiği yerleri yaşanmaz hale getirerek Lübnanlıları kalıcı göçe zorlamayı amaçladığı görülmektedir." ifadelerine yer verildi.

İsrail'in bölge genelindeki tutumunun insani krizi derinleştirdiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi;

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti bu süreçte ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen üçüncü tur görüşmeler sonucunda 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması ve haziran ayı başında dördüncü tur görüşmelerin yapılması kararlaştırılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı yaptığı son açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 3 bin 412 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Ateşkese rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu 25 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, orduya Lübnan'a yönelik saldırıların artırılması talimatını verdiğini söylemişti.

Iğdır'ın unutulan 23 pirinç pilavı, nesilden nesile aktarılan tariflerle yeniden hazırlandı
Hatay açıklarında 'balina' sürprizi
