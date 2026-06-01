Dilden Motife: Türk Dünyasında Birlik ve Kültür Köprüleri Projesi

31 Mayıs 2025 – 30 Mayıs 2026 tarihleri arasında Ankara, Tokat ve Mersin’de yürütülen proje kapsamında, 13-30 yaş aralığındaki gençler, öğretmenler, eğitmenler ve alan uzmanları bir araya geldi.

Türk Dünyası'nın ortak kültürel mirasını genç kuşaklara aktarmayı hedefleyen proje çerçevesinde toplam sekiz etkinlik (Gençlik Çalıştayları ve Gençlik Katılımları) gerçekleştirildi.

Etkinliklerde gençler, Türk Dünyası'nda kullanılan motif ve desenlerin anlamlarını tanıma fırsatı buldu.

Sunumlar, oyunlaştırma çalışmaları, bilgi yarışmaları ve saha araştırmalarıyla zenginleştirilen programlar sayesinde katılımcılar hem kültürel mirasa ilişkin farkındalık kazandı hem de Erasmus+ gençlik projelerinin sunduğu imkanlar hakkında bilgi sahibi oldu.

Proje kapsamında yürütülen saha çalışmalarında 199 kişiye Türk Dünyası'ndaki motifleri tanıyıp tanımadıkları sorularak bu alandaki farkındalık düzeyi ölçüldü.

Düzenlenen sekiz çalıştay ve etkinlikte ise toplam 250 gence ulaşıldı. Katılımcı gençler; Türk Dil Kurumu, Gazi Üniversitesi, Mersin Valiliği ve Tokat Valiliğinden alan uzmanlarıyla bir araya gelerek motiflerin tarihi, kültürel ve sembolik anlamları üzerine ayrıntılı bilgi edindi.

Türk Dünyası'nın ortak mirasına sahip çıkma bilincini artırmayı amaçlanıyor

Projenin en önemli çıktılarından biri, Türk Dünyası'nda yaygın olarak kullanılan motiflerin derlenmesi ve bu motiflere ilişkin kapsamlı bir rehberin hazırlanması oldu. Ayrıca motiflerin kültürel miras içindeki yerini, korunmasını ve gelecek nesillere aktarılmasını konu alan bir politika belgesi geliştirildi. Bu belge, Türk kültürünün zenginliğini ve çeşitliliğini görünür kılarken gençlerin kültürel kimliklerini güçlendirmeyi ve Türk Dünyası'nın ortak mirasına sahip çıkma bilincini artırmayı amaçlıyor.

Proje sürecinde genç katılımcılar yalnızca bilgi edinmekle kalmadı; aynı zamanda üretici bir rol üstlenerek kendi kitaplarını hazırladı. Böylece Erasmus+ kütüphanesine üç yeni kitap kazandırıldı. Projeye katılan tüm gençler, Avrupa Komisyonu tarafından verilen Youthpass sertifikasını almaya hak kazandı.

Projeye ilişkin tüm bilgi ve çıktılar, https://dildenmotife.projesi.org/ adresinde yayımlanarak ücretsiz erişime açıldı.

Projenin kapanış oturumunda Proje Koordinatörü Prof. Dr. Harun Şahin, bu anlamlı projenin hayata geçirilmesinde güçlü kurumsal vizyonu ve destekleriyle önemli katkılar sunan Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Osman Mert’e; Türk kültürünün, dilinin ve tarihinin yaşatılması yönündeki çalışmalara sunduğu değerli katkılardan dolayı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı BE Prof. Dr. Derya Örs’e ve gençlerin kültürel, sosyal ve akademik gelişimine büyük imkânlar sağlayan Türkiye Ulusal Ajansı Başkanı İlker Astarcı ile Türkiye Ulusal Ajansının kıymetli çalışanlarına teşekkür etti.

“Dilden Motife: Türk Dünyasında Birlik ve Kültür Köprüleri” projesi, Türk Dünyası'nın ortak kültürel hafızasını gençlerle buluşturarak dil, sanat, motif ve kimlik arasında güçlü bir köprü kurdu. Proje, gençlerin Türk Dünyası'nın kültürel mirasını tanıması, sahiplenmesi ve geleceğe taşıması bakımından önemli kazanımlar sunuyor.