Çok Bulutlu 22.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 01.06.2026 17:19

İşgalci İsrail, Beyrut'taki Dahiye bölgesi sakinlerinden evlerini terk etmelerini istedi

Soykırımcı İsrail ordusu, saldırı tehdidinde bulunarak Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesi sakinlerinden evlerini terk etmelerini istedi

İşgalci İsrail, Beyrut'taki Dahiye bölgesi sakinlerinden evlerini terk etmelerini istedi

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Dahiye'de yaşayanlara bölgeyi terk etme çağrısında bulundu.

Paylaşımda, "Hizbullah'ın İsrail kent ve yerleşimlerine roket saldırılarını sürdürmesi halinde İsrail ordusunun Dahiye'deki hedefleri vuracağı" ifadelerine yer verildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, bu sabah orduya Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesine hava saldırıları düzenleme talimatı vermişti.

İsrail ordusu, 2 Mart'ta başlattığı saldırılar kapsamında Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen Dahiye'ye yoğun hava saldırıları düzenlemiş, bölge sakinleri bu süreçte evlerini terk etmek zorunda kalmıştı.

17 Nisan'da ateşkesin yürürlüğe girmesiyle birlikte yerinden edilen ailelerin bir kısmı Dahiye'deki evlerine dönmüştü.

ETİKETLER
İsrail Lübnan
Sıradaki Haber
Brent petrolün varil fiyatı 96 doları aştı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP içindeki gerilimler bizi ilgilendirmez
18:00
İşgalci İsrail'in Lübnan'a saldırılarında can kaybı 3 bin 433'e çıktı
17:41
Rusya Merkez Bankası yurt dışına para transferine yönelik kısıtlamaları uzattı
17:40
Demir İpek Yolu'nda dev adım: BTK Hattı tam kapasiteye geçiyor
17:02
Brent petrolün varil fiyatı 96 doları aştı
17:31
Numan Kurtulmuş: Meclis Başkanlığı herhangi bir ihtilafın tarafı değildir
Niğde'de doğa tutkunları yüzeyi buz tutan Karagöl ve Çinili Göl'ü inceledi
Niğde'de doğa tutkunları yüzeyi buz tutan Karagöl ve Çinili Göl'ü inceledi
FOTO FOKUS
Hatay açıklarında 'balina' sürprizi
Hatay açıklarında 'balina' sürprizi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ