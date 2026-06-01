ABD'li kuruluştan Türk Devletleri Teşkilatı'na övgü

ABD merkezli düşünce kuruluşu Hudson Enstitüsü'nün kıdemli uzmanlarından Luke Coffey kaleme aldığı analizde, Türk Devletleri Teşkilatı'nın (TDT) Avrasya'nın merkezinde yer alan jeopolitik, ekonomik ve stratejik gücüne dikkat çekti.

Teşkilatın üye ve gözlemci ülkelerle birlikte yaklaşık 175 milyonluk bir nüfusu ve 2,4 trilyon dolardan fazla toplam gayri safi yurt içi hasılayı (GSYİH) temsil ettiğini kaydeden Coffey, Türk Dünyası'nın bu ekonomik büyüklükle G20 ekonomileriyle aynı ligde yer aldığını vurguladı.

Teşkilatın jeopolitik öneminin küresel ticaret, enerji ve kritik maden yatakları üzerindeki stratejik konumundan kaynaklandığını aktaran Amerikalı uzman, TDT'nin Pekin ve Moskova'nın bölgedeki nüfuzunu dengeleyebilecek potansiyele sahip olduğunu ifade etti.

"Washington TDT'yi görmezden gelemez"

Yazıda, Sovyet dönemi sonrası bağımsızlıklarını kazanan Türk devletlerinin ortak alfabe çalışmaları ve dil birlikteliği gibi adımlarla kimliklerini yeniden güçlendirdikleri belirtilirken, teşkilatın artık yapay zekadan gümrük süreçlerine, bölgesel bağlantılardan askeri iş birliğine kadar çok daha iddialı bir gündeme sahip olduğu aktarıldı.

ABD yönetiminin Avrasya'daki çıkarları, güvenli ticaret rotaları ve kritik madenlere erişim için TDT'yi görmezden gelemeyeceğini belirten Coffey, Dışişleri Bakanı Marco Rubio'ya bir ABD-TDT Zirvesi düzenleme ya da Teşkilat Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev'i Washington'da ağırlama çağrısında bulundu.

Coffey, "Amerika Birleşik Devletleri, büyük güç rekabetinin yeni bir çağında mücadele ederken, güvenilir ortaklara, enerjiye ve kritik minerallere güvenilir erişime ve Avrasya genelinde güvenli ticaret yollarına ihtiyaç duymaktadır. Türk Devletleri Örgütü bu üçünü de sağlayabilir. Washington artık bunu görmezden gelemez." dedi.