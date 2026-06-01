AA 01.06.2026 11:11

İzmir'de ormanlık alanlara 5 aylık giriş yasağı

İzmir Valiliği, orman yangınlarının önlenmesi amacıyla kent genelinde belirlenen ormanlık alanlara girişlerin 1 Haziran-31 Ekim 2026 arasında yasaklandığını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İzmir Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonu'nun kararı kapsamında ormanlık alanların çevresinde ve içinden geçen yollarda mola verilmesi ve piknik yapılması yasak olacak.

Vatandaşlar yalnızca kendileri için belirlenen piknik alanlarından gerekli önlemleri almak şartıyla yararlanabilecek. Bu alanlarda yakılan ateşlerin tamamen söndürülmesi ve çevrenin temiz bırakılması zorunlu olacak.

Orman içi çevresindeki mahalleler ile diğer yerleşim alanlarında anız, bağ, bahçe, zeytinlik ve tarla temizliği sırasında ortaya çıkan dallar ile her türlü bitki örtüsünün yakılması da yasaklandı.

Kurallara uymayanlar hakkında yasal işlem

Orman alanlarına yakın tesisler ile sanayi kuruluşları yangın riskine karşı gerekli önlemleri alacak, enerji nakil hatlarından sorumlu kurumlar özellikle ormanlık alanlardan geçen hatlarda bakım çalışmalarını gerçekleştirecek, belediyelerin orman içi ve bitişiğindeki çöp toplama alanlarında koruma bandı oluşturacak, yangın riskine karşı iş makinelerini hazır bulunduracak.

İzmir Valiliğinin "Efeler Yolu Kültür Rotası Projesi" kapsamındaki bazı yürüyüş etapları yasaklı orman alanlarından geçiliyor, bu güzergahların rehber eşliğinde ve ilgili Orman İşletme Müdürlüklerine bilgi verilerek kullanılabilecek.

Karara aykırı davrananlar hakkında yasal işlem yapılacak.

İzmir Orman Yangını Yangın
