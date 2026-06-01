Ekonomi
AA 01.06.2026 10:39

Rusya uçak yakıtı ihracatını durdurdu

Rus hükümeti, uçak yakıtı ihracatının 30 Kasım'a kadar geçici olarak yasaklandığını bildirdi.

Rusya uçak yakıtı ihracatını durdurdu
[Fotograf: AA]

Rus hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, uçak yakıtı ihracatına ilişkin alınan karara yer verildi.

Uçak yakıtı ihracatının 30 Kasım'a kadar 5 ay süreyle yasaklandığına işaret edilen açıklamada, "Alınan kararın amacı, iç yakıt piyasasında istikrarlı bir durum sağlamaktır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, hükümetler arası anlaşmalar kapsamında yapılan tedariklerin yasaktan muaf tutulacağı kaydedildi.

Rusya'da benzin ihracatı da 1 Nisan'dan itibaren yasaklanırken hükümet iç piyasadaki istikrarı korumak için çeşitli yakıt türlerine zaman zaman ihracat yasağı uyguluyor.

Rusya
