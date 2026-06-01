Parçalı Bulutlu 21.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 01.06.2026 10:09

Borsa yeni haftaya yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,44 artışla 13.722,47 puandan başladı.

Borsa yeni haftaya yükselişle başladı

Salı günü satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,64 değer kaybederek 13.662,75 puandan tamamladı.

Endeks, bugün açılışta önceki kapanışa göre 59,73 puan ve yüzde 0,44 artışla 13.722,47 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,88, holding endeksi yüzde 0,32 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,44 ile spor, en çok gerileyen yüzde 2,69 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Küresel piyasalarda, yapay zeka rallisinin jeopolitik riskleri dengelemesiyle haftanın ilk işlem gününde risk iştahı yüksek seyrediyor.

ABD ve İran arasında anlaşma sağlanacağına yönelik öngörüler gücünü korumasına karşın ABD Başkanı Donald Trump'tan net bir açıklama gelmemesi sürece ilişkin belirsizliğin devam ettiğini gösterdi.

Öte yandan, ASELSAN ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) arasında "kamu güvenliği haberleşme" ile "uydu ve uzay sistemlerinin tedarikine" yönelik toplam tutarı 845 milyon dolar olan sözleşmeler imzalandı.

Analistler, bugün yurt içinde büyüme, imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), yurt dışında ise ABD ve Avrupa'da açıklanacak imalat sanayi PMI, ABD'de ISM imalat sanayi PMI, inşaat harcamaları, Avro Bölgesi'nden işsizlik oranının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.800 ve 13.900 seviyelerinin direnç,13.700 ve 13.600 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, GSYH'nin birinci çeyrekte yıllık bazda yüzde 2,7 artacağını tahmin ediyor. Öte yandan, ekonomistlerin 2027 sonuna ilişkin büyüme tahminlerinin medyanı yüzde 4,50 oldu.

ETİKETLER
Borsa Borsa İstanbul
Sıradaki Haber
Kamu İhale Kurumu 10 personel alacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:22
Gece Müzeciliği kapsamında geçen yıl 1 milyondan fazla kişi ağırlandı
12:20
Bakan Fidan'dan Singapur'a ilk ziyaret: Stratejik iş birliği masada
12:07
Bakan Şimşek: Ekonomimiz 23 çeyrektir kesintisiz büyüyor
12:06
Gazze'de Aksa Şehitleri Hastanesi'ndeki diyaliz hastaları her an ölüm korkusuyla yaşıyor
12:05
Soykırımcı İsrail, Gazze'den sonra Batı Şeria'da da sağlık sistemini adım adım yok ediyor
11:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan Bakü Enerji Haftası'na mesaj gönderdi
Göç yolculuğundaki inci kefalleri martıların besin kaynağı oldu
Göç yolculuğundaki inci kefalleri martıların besin kaynağı oldu
FOTO FOKUS
Beylikdüzü'nde freni arızalanan İETT otobüsü tıra çarptı
Beylikdüzü'nde freni arızalanan İETT otobüsü tıra çarptı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ