Açık 19.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 01.06.2026 07:27

AFAD'dan afetlere karşı büyük mücadele

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), yurt genelinde meydana gelen heyelan, sel, su baskını ve taşkınlarla mücadelede 13 bin 342 personel ile 5 bin 656 araç ve iş makinesinin görev aldığını duyurdu.

AFAD'dan afetlere karşı büyük mücadele

AFAD'ın NSosyal'deki hesabından yapılan açıklamada, meteorolojik olayların afet ve acil durumlara dönüşmesini engellemeye yönelik risk azaltma, hazırlık, önlem alma ve müdahale çalışmalarının Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında, meydana gelen afetlerden sonra hayatı normale döndürme çalışmalarının ise Türkiye Afet Sonrası İyileştirme Planı (TASİP) çerçevesinde ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla koordinasyon ve işbirliği içinde yürütüldüğü belirtildi.

Yurt genelinde 21-31 Mayıs'ta aşırı yağışlardan kaynaklı Tokat, Trabzon, Osmaniye, Giresun, Hatay, Gümüşhane, Niğde, Erzurum ve Afyonkarahisar başta olmak üzere çeşitli illerde 110 heyelan ve kaya düşmesi olayının meydana geldiği, bu olaylardan 67 konut ile 1 ahırın etkilendiğine, 21-30 Mayıs'ta da Hatay, Tokat, Amasya, Nevşehir, Ordu, Çorum, Konya, Ankara, Eskişehir, Karabük, Adıyaman, Kırşehir, Bursa, Erzurum, Artvin, Çankırı, Kütahya, Bolu, Aksaray, Edirne, Osmaniye, Giresun, Rize ve Bilecik'te sel, su baskını ve taşkınların meydana geldiği hatırlatıldı.

Meydana gelen olaylarda AFAD, emniyet, jandarma, 112 Acil Sağlık, itfaiye, karayolları, İl Özel İdareleri, Devlet Su İşleri ve belediye ekiplerinden oluşan 13 bin 342 personel ile 5 bin 656 araç ve iş makinesinin görev yaptığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Sel, su baskını ve taşkından etkilenen ev ve iş yerlerindeki temizlik çalışmalarına ilgili kurumlarımızın ekipleri ve AFAD Gönüllülerimiz tarafından destek sağlanmaktadır. Olumsuz hava olaylarından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunar, Kurban Bayramı süresince meydana gelmesi muhtemel afet ve acil durumlar ile olası ulaşım kazaları ve mahsur kalmalara yönelik vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak, oluşabilecek acil durumlara karşı hızlı, etkin müdahaleyi gerçekleştirmek amacıyla teyakkuz halinde bulunan, görev yapan tüm ekiplerimize ve kurumlarımıza teşekkür ederiz."

ETİKETLER
AFAD Sel
Sıradaki Haber
İstanbul'da bayram tatilinin ardından ilk iş gününde trafik yoğunluğu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:49
ASELSAN ile SSB arasında 845 milyon dolarlık yeni anlaşma
09:36
Altın yeni haftaya nasıl başladı? İşte fiyatlar...
09:39
Kerkük Türk Dünyası Belediyeler Birliği'ne katılacak
09:25
Trump: İran anlaşmaya hazır
09:09
İsrail’den Batı Şeria’da 2 bin 721 yeni yerleşim planı
08:53
Bizim Çocuklar hazırlık maçında Kuzey Makedonya karşısında
Dolunay gökyüzünde güzel görüntüler oluşturdu
Dolunay gökyüzünde güzel görüntüler oluşturdu
FOTO FOKUS
Beylikdüzü'nde freni arızalanan İETT otobüsü tıra çarptı
Beylikdüzü'nde freni arızalanan İETT otobüsü tıra çarptı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ