Çok Bulutlu 13.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AFP 31.05.2026 23:47

"Duvara Bantlanmış Muz" çalındı

Fransa'da 6,2 milyon dolar değerindeki "Duvara Bantlanmış Muz" sanat eseri müzeden çalındı. Müze, muzun yenisiyle değiştirileceğini açıkladı.

"Duvara Bantlanmış Muz" çalındı

Fransa'nın Metz kentinde yer alan Centre Pompidou Müzesi'nde sergilenen ve popüler kültürün önde gelen sanat eserlerinden biri olan "Duvara Bantlanmış Muz" çalındı.

Müzede sergilenen eserdeki muzun yerinde olmadığı güvenlik görevlisi tarafından fark edilince durum polise aktarıldı. 

"Duvara Bantlanmış Muz" çalındı

Müze yönetiminden yapılan açıklamada, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler hakkında "hırsızlık" suçlamasıyla suç duyurusunda bulunulduğu ifade edildi. Müze yetkilileri, çalınan muzun yerine vakit kaybetmeden yenisinin yerleştirildiğini de aktardı.

"Komedi"

İtalyan heykel sanatçısı Maurizio Cattelan'ın "Komedi" adını verdiği eser, Art Basel'in Miami'de düzenlediği sanat fuarında satışa çıkarılmıştı.

Sanatçının yaptığı bu üç eserin iki versiyonu 120 biner dolara alıcı bulurken üçüncü kopyası için 150 bin dolar fiyat belirlendiği açıklanmıştı.

"Altın klozeti" çalınmıştı

İtalyan sanatçı Maurizio Cattelan, hiciv ağırlıklı heykel ve enstalasyon çalışmalarıyla tanınıyor.

Sanatçının 18 karat altından yaptığı klozet biçimli heykel, 2019'da İngiltere'de sergilendiği Bleinheim Sarayı'ndan çalınmıştı.

ETİKETLER
Fransa Müze
Sıradaki Haber
Katil İsrail Gazze Limanı'na saldırdı: 1 kişi öldü, 18 kişi yaralandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:37
İstanbul’a dönüş yolunda trafik durma noktasına geldi
22:23
Zeugma Mozaik Müzesi 49 bin 733 ziyaretçiyi ağırladı
22:16
Katil İsrail Gazze Limanı'na saldırdı: 1 kişi öldü, 18 kişi yaralandı
20:36
Yavuz Sondaj Gemisi'nden "Sıfır Atık Festivali"ne katılım çağrısı
21:41
Beşiktaş'ta teknede yangın
20:00
Hatay'daki meslek lisesi 51 milyon lirayı aşkın ciroya ulaştı
Depremzede hak sahipleri yeni evlerinde hayata yeniden tutunuyor
Depremzede hak sahipleri yeni evlerinde hayata yeniden tutunuyor
FOTO FOKUS
Beylikdüzü'nde freni arızalanan İETT otobüsü tıra çarptı
Beylikdüzü'nde freni arızalanan İETT otobüsü tıra çarptı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ