Yavuz Sondaj Gemisi'nden "Sıfır Atık Festivali"ne katılım çağrısı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Sıfır Atık Festivali, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Sıfır Atık Vakfı iş birliğinde 1-7 Haziran Sıfır Atık Haftası kapsamında, 4-7 Haziran'da İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilecek.

Bakanlığın sosyal medya hesaplarından Yavuz Derin Deniz Sondaj Gemisi'ne "Sıfır Atık Festivali" yazılı pankart asıldığı anlara ilişkin görüntü de paylaşıldı.

Paylaşımda, "Yavuz Sondaj Gemimizden mesaj var! Biz Mavi Vatan'da enerjide tam bağımsız Türkiye için çalışırken, sizin rotanız Sıfır Atık Festivali olsun. 'Enerjide Verimlilik, Gelecekte Dönüşüm' mottosuyla düzenlenen Sıfır Atık Festivali, 4-7 Haziran tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda! Geleceğe yön veren bu büyük dönüşümün bir parçası olmak için festivalde buluşalım." ifadelerine yer verildi.

Açıklamaya göre, Sıfır Atık Festivali'nde etkinliklerle enerji alanında atılan adımların anlatılması ve enerji verimliliği bilincinin genç kuşaklara aktarılması hedefleniyor.

Festival boyunca çocuklar ve gençler enerjinin nasıl üretildiğini, neden tasarruf edilmesi gerektiğini, atıkların nasıl ekonomik değere dönüştürülebileceğini ve sürdürülebilir bir gelecek için bireysel sorumlulukların önemini uygulamalı olarak deneyimleme fırsatı yakalayacak.

Ziyaretçiler, enerji verimliliği, geri dönüşüm ve kaynak yönetimi alanındaki uygulamaları da yakından görecek.

Ayrıca, festival alanında kurulacak özel bölümlerde Türkiye'nin enerji bağımsızlığı yolculuğunun önemli sembolleri arasında yer alan sondaj gemilerine ilişkin çalışmalar da yer alacak. Fatih Sondaj Gemisi maketi, doğal gaz arama faaliyetlerini anlatan uygulamalar ve enerji altyapısına ilişkin interaktif içerikler ziyaretçilerle buluşacak.

Festivalde ayrıca Silivri ve Tuz Gölü Doğal Gaz Depolama Tesisleri ile Türkiye'nin doğal gaz iletim altyapısını anlatan uygulamalar bulunacak. Bu çalışmalarla enerji arz güvenliğinin önemi somut örneklerle ziyaretçilere aktarılacak.

Festival kapsamında çocuklara yönelik hazırlanan uygulamalar sayesinde enerji verimliliği bilincinin erken yaşlarda kazandırılması amaçlanıyor. Koşarak ve pedal çevirerek elektrik üretilebilen sistemler sayesinde çocuklar, enerjinin emek ve kaynak gerektiren bir değer olduğunu deneyimleyerek öğrenecek.

Öte yandan, yenilenebilir enerji eğitim kitleri, güneş enerjisi uygulamaları, enerji verimliliği temalı oyun alanları ve atölyelerle enerji tasarrufu kültürü eğlenceli yöntemlerle anlatılacak. Güneş enerjisiyle çay demleme, yiyecek hazırlama ve farklı uygulamaların gerçekleştirileceği deneyim alanları ise temiz enerji teknolojilerinin günlük yaşamda nasıl kullanılabileceğini gösterecek.

Festivalde yapay zeka destekli uygulamalar, robot teknolojileri, hidrojen enerjisi sistemleri, enerji verimli ulaşım çözümleri, dikey tarım uygulamaları ve yenilenebilir enerji teknolojileri de ziyaretçilerle buluşacak.