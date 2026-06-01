Çok Bulutlu 13.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 01.06.2026 06:32

Kuveyt'te sirenler çaldı, hava savunma sistemleri devreye girdi

Kuveyt ordusu, ülkeye yönelik füze ve insansız hava araçları (İHA) saldırılarına karşı hava savunma sistemleriyle müdahale ettiklerini duyurdu.

Kuveyt'te sirenler çaldı, hava savunma sistemleri devreye girdi
[Kuwaittimes]

Kuveyt ordusunun sosyal medya platformundaki resmi hesabından yapılan açıklamada, hava savunma sistemlerinin İHA ve füze saldırılarını engellemeye çalıştığı bilgisi paylaşıldı.

Ülkede duyulabilecek patlama seslerinin hava savunma sistemlerinin saldırıları önlemesinden kaynaklandığı belirtilen açıklamada, vatandaşların güvenlik talimatlarına uyması istendi.

Açıklamada, saldırıların kaynağına veya niteliğine ilişkin ayrıntılı bilgi verilmedi.

Kuveyt resmi haber ajansı KUNA ise ülkede siren seslerinin duyulduğunu açıkladı.

ETİKETLER
Kuveyt İnsansız Hava Aracı (İHA)
Sıradaki Haber
Macron'dan kutlamalara sert tepki: Şiddet kabul edilemez
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
07:05
İstanbul girişinde bayram dönüşü yoğunluğu
06:23
Alevler depodan binalara sıçradı
06:16
Macron'dan kutlamalara sert tepki: Şiddet kabul edilemez
00:16
"Duvara Bantlanmış Muz" çalındı
23:37
İstanbul’a dönüş yolunda trafik durma noktasına geldi
22:23
Zeugma Mozaik Müzesi 49 bin 733 ziyaretçiyi ağırladı
Depremzede hak sahipleri yeni evlerinde hayata yeniden tutunuyor
Depremzede hak sahipleri yeni evlerinde hayata yeniden tutunuyor
FOTO FOKUS
Beylikdüzü'nde freni arızalanan İETT otobüsü tıra çarptı
Beylikdüzü'nde freni arızalanan İETT otobüsü tıra çarptı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ