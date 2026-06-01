Türkiye
AA 01.06.2026 06:23

Alevler depodan binalara sıçradı

İstanbul Esenler'de bir depoda çıkan ve 3 binanın dış cephesi ile bir çatıya sıçrayan yangın itfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla söndürüldü. Yangında depo küle dönerken binalarda da maddi hasar meydana geldi.

Atışalanı Mahallesi Gaye Sokak'ta içinde iplik rulosu ve hurda eşyaların bulunduğu depoda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler deponun yanındaki 3 binanın dış cephesine ve bir çatıya sıçradı.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Fotoğraf: DHA

Polis ekipleri şerit çekerek çevrede güvenlik önlemi aldı. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın nedeniyle depo kullanılamaz hale gelirken, binaların dış cephesi ve çatı da zarar gördü.

Ekipler, yangının çıkış sebebini belirlemek üzere çalışma başlattı.

Fotoğraf: DHA

