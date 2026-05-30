Açık 15.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 30.05.2026 19:43

Soykırımcı İsrail, bayramın son gününde de Gazze’ye saldırılarını sürdürdü

Soykırımcı İsrail'in savaş uçaklarının, Gazze kentinde Kurban Bayramı'nın son gününde bir araya gelen sivilleri hedef aldığı saldırıda iki kişi yaralandı.

Soykırımcı İsrail, bayramın son gününde de Gazze’ye saldırılarını sürdürdü

Hastane kaynakları, İsrail ordusunun Gazze kentinin merkezinde bulunan Firas Pazarı çevresinde toplanan sivillere iki roketle saldırı düzenlediğini bildirdi.

El-Ehli Baptist Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

İsrail, yaklaşık 3 yıldır sürdürdüğü saldırılar kapsamında, bayram günlerinde de Gazze'deki Filistinli sivilleri hedef almaya devam etti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne son 48 saatte düzenlediği saldırılarda 7 Filistinli hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, bugün İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 72 bin 938'e, yaralı sayısının ise 172 bin 191'e yükseldiğini açıklamıştı.

ETİKETLER
Gazze İsrail İsrail'in Gazze Soykırımı
Sıradaki Haber
İtalya'da resmi geçit törenine katılacak süvari birliğinin atları kaçtı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:46
Bolu'da meydana gelen iki kazada 10 kişi yaralandı
20:58
Rosatom: Zaporijya Nükleer Güç Santrali'ne Ukrayna İHA'sı isabet etti
20:03
Dağda sakatlanan kadın sedyeyle 2 kilometre taşınıp hastaneye ulaştırıldı
19:35
İtalya'da resmi geçit törenine katılacak süvari birliğinin atları kaçtı
19:08
Amasya'da istinat duvarı çöktü
18:57
Gökgöl Mağarası'nı tatilde 6 bine yakın kişi ziyaret etti
Erzurum'daki Narman Peri Bacaları'nda bayram yoğunluğu
Erzurum'daki Narman Peri Bacaları'nda bayram yoğunluğu
FOTO FOKUS
Beylikdüzü'nde freni arızalanan İETT otobüsü tıra çarptı
Beylikdüzü'nde freni arızalanan İETT otobüsü tıra çarptı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ