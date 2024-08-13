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TRT Haber 13.08.2024 14:33

Cevdet Yılmaz: Ülkemize yatırım kararlarının açıkladığı bir döneme girdik

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Uluslararası firmaların ülkemize yatırım kararlarını açıkladıkları bir döneme girdik, önümüzdeki dönemde yeni müjdelerin de birer birer gelmesini bekliyoruz" dedi.

Cevdet Yılmaz: Ülkemize yatırım kararlarının açıkladığı bir döneme girdik
[Fotograf: AA]

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın başkanlığında Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK), Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı.

Açılışta konuşan Yılmaz, şunları kaydetti;

Ülkemiz son 21 yılda yükselen ekonomik performansı, hayata geçirdiği yatırımcı dostu reformlar ve uyguladığı cazip teşviklerle iş ve yatırım ortamını sürekli olarak iyileştiren bir ülke olmuştur. Bu süreçte, altyapı ve üstyapı yatırımlarıyla da uluslararası doğrudan yatırımların (UDY) yöneldiği öncü destinasyonlardan biri haline gelmiştir. 2003’ten bu yana çektiği 262 milyar dolar UDY ile bölgesinde 2. sırada yer almıştır.

29 Temmuz’da 2024-2028 yıllarını kapsayan Türkiye Uluslararası Doğrudan Yatırım Stratejisini içeren Cumhurbaşkanlığı Genelgesi resmi gazetede yayımlandı. Stratejimizin hayata geçirilmesi ile küresel UDY’den aldığımız payı yüzde 1,5’a çıkarmayı, düşmekte olan cari açığımızın finansman kalitesini yükseltmeyi hedefliyoruz. (İklim dostu yatırımlar, dijital yatırımlar, küresel tedarik zinciri odaklı yatırımlar, bilgi yoğun yatırımlar, nitelikli istihdam sağlayan yatırımlar, katma değerli hizmet yatırımları, nitelikli finansal yatırımlar ve bölgesel kalkınmayı destekleyen yatırımlar olmak üzere) 8 ana başlıkta Türkiye için nitelikli yatırım alanlarını belirledik.

Son dönemde başta YTAK ve HİT-30 programları olmak üzere önemli çalışmalara imza attık. Bu vizyonumuzun bir sonucu olarak uluslararası firmaların ülkemize yatırım kararlarını açıkladıkları bir döneme girdik, önümüzdeki dönemde yeni müjdelerin de birer birer gelmesini bekliyoruz.

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