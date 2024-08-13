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Gündem
TRT Haber 13.08.2024 12:20

ASELSAN’dan yeni hava savunma sistemi: GÖKDEMİR

ASELSAN’ın hava ve füze savunma alanında sahip olduğu bilgi birikimi, ileri teknolojileri ve aktif kullanımda olan güvenilir çözümlerine yakın dönemde eklenen GÖKDEMİR görücüye çıktı.

ASELSAN’ın hava ve füze savunma alanında sahip olduğu bilgi birikimi,ileri teknolojileri ve aktif kullanımda olan güvenilir çözümlerine yakın dönemde eklenen GÖKDEMİR Fırlatma
Sistemi, ilk olarak IDEF 2023’te görücüye çıktı.

GÖKDEMİR Fırlatma Sistemi geliştirme faaliyetlerinde milli olarak geliştirilmekte olan hava-hava füzelerinin kara konuşlu hava savunma amacıyla kullanılabilmesi hedeflendi.

ASELSAN’dan yeni hava savunma sistemi: GÖKDEMİR

GÖKDEMİR Fırlatma Sisteminde TÜBİTAK-SAGE tarafından geliştirilen ve hava savunma ihtiyaçlarına göre güncellenen GÖKDOĞAN füzesi kullanılarak güncel hava tehditlerine karşı nokta hava savunması için etkili bir çözüm sağlandı.

GÖKDEMİR ilk atışlı testini Haziran 2022’de başarı ile gerçekleştirmişti

GÖKDEMİR Fırlatma Sistemi; savaş uçakları, silahlı/silahsız insansız hava araçları, seyir füzeleri, havadan karaya füzeler ve helikopterler gibi tehditlere karşı hava ve füze savunma görevini icra edecek. GÖKDEMİR Fırlatma Sistemi, Ateş İdare Cihazı (HİSAR A+) veya HİSAR Atış Kontrol Merkezi (HİSAR O+) üst komutasında hedef önlemesi yapacak.

GÖKDEMİR Fırlatma Sistemi, ilk atışlı testini Haziran 2022’de ASELSAN Ateş İdare Cihazına entegre olarak başarı ile gerçekleştirmişti.

İntikale hazırlık ve mevzilenme süresi oldukça kısa olan GÖKDEMİR; Döner Taret Yapısı ile 360 derece Tehdit İmha Kabiliyeti, Çoklu Angajman ve Ardışık Ateşleme, Veri Bağı ile Ara Safha Güdüm, Füze Yükleme Platformu ve Vinç  Sistemi, Çok Kullanımlı Kanister ve Telli/Telsiz Haberleşme gibi özelliklere sahip bulunuyor. 

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ASELSAN IDEF Savaş Yerli ve Milli Teknolojiler
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