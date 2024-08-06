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Savunma
TRT Haber 06.08.2024 20:01

Çelik Kubbe'nin görüntüsüne ilk kez TRT Haber ulaştı

Savunma Sanayii İcra Komitesi’nde adı ilk kez duyulan Çelik Kubbe’nin görüntüsüne ilk kez TRT Haber ulaştı.

Damla Bürçeler
Damla Bürçeler
Çelik Kubbe'nin görüntüsüne ilk kez TRT Haber ulaştı
[Fotograf: TRT Haber]

Türkiye uzun süredir kendi katmanlı hava savunma sistemi ailesini oluşturuyor. Bu ailenin içindeki yakın hava savunma sistemleri, alçak ve orta irtifa sistemleri hali hazırda envantere girdi. Uzun menzilli hava savunma sistemi SİPER'in ise ilk etabı için sona gelindi.

Savunma Sanayii İcra Komitesi'nde "Çelik Kubbe Projesi" ele alındı
Savunma Sanayii İcra Komitesi'nde "Çelik Kubbe Projesi" ele alındı

Komitede bu ailenin birlikte çalışabilirliği, yeni geliştirilen hava radar sistemleri ile uyumlu çalışımı ve eş zamanlı bir hava resmi oluşturularak harekat merkezinden yönetilmesi konuları Çelik Kubbe başlığı ile görüşüldü.

Sistem tamemen hayata geçtiğinde milli Çelik Kubbe Türk hava sahasına giren hatta girmesi muhtemelen olan tüm tehditleri hemen her irtifadan bertaraf edebilecek. 

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