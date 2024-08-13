KIZILELMA bir testi daha başarıyla tamamladı

İnsansız savaş uçağı KIZILELMA PT-3 bir testi daha başarıyla tamamladı.
Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabından test görüntülerini paylaştı.
Daha önce KIZILELMA PT-3'ün art yakıcılı yeni motorunun çalışma testi ve ilk taksi testi paylaşılmıştı.
August 13, 2024
Gelişimi için 1 milyar dolar kaynak ayrılan İnsansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA bir bir testlerden geçmeye devam ediyor.
Bayraktar KIZILELMA'nın üçüncü prototipi hem tasarımsal hem de yapısal değişiklerden geçirildi. Son yapılan çalışmalarda PT-3'ün konfigürasyonunda yeni bir motora da geçiş yapıldı.
Bu motor, art yakıcı kabiliyetine ve süpersonik uçuş yeteneğine sahip.
Motor, 5 saat havada kalış süresi, kısa pistli uçak gemilerinden kalkış ve İ-iniş kabiliyetiyle ise dikkat çekiyor. PT3'ün testleri ise Tekirdağ Çorlu'da gerçekleştiriliyor.
İlk prototiplere göre daha güçlü olan ve art yakıcı sisteme sahip AI-322F tipi motor bulunan hava aracının, yakın zamanda ilk uçuşunu gerçekleştirmesi de hedefleniyor.