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Gündem
TRT Haber 13.08.2024 12:00

KIZILELMA bir testi daha başarıyla tamamladı

Yerli ve Milli üretim KIZILELMA PT -3 bir testi daha başarıyla tamamladı.

İnsansız savaş uçağı KIZILELMA PT-3 bir testi daha başarıyla tamamladı.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabından test görüntülerini paylaştı.

Daha önce KIZILELMA PT-3'ün art yakıcılı yeni motorunun çalışma testi ve ilk taksi testi paylaşılmıştı.

 

Gelişimi için 1 milyar dolar kaynak ayrılan İnsansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA bir bir testlerden geçmeye devam ediyor.

 PT3'ün testleri Tekirdağ Çorlu'da gerçekleştiriliyor.

Bayraktar KIZILELMA'nın üçüncü prototipi hem tasarımsal hem de yapısal değişiklerden geçirildi. Son yapılan çalışmalarda PT-3'ün konfigürasyonunda yeni bir motora da geçiş yapıldı.

Bu motor, art yakıcı kabiliyetine ve süpersonik uçuş yeteneğine sahip.

Motor, 5 saat havada kalış süresi, kısa pistli uçak gemilerinden kalkış ve İ-iniş kabiliyetiyle ise dikkat çekiyor. PT3'ün testleri ise Tekirdağ Çorlu'da gerçekleştiriliyor.

KIZILELMA bir testi daha başarıyla tamamladı

İlk prototiplere göre daha güçlü olan ve art yakıcı sisteme sahip AI-322F tipi motor bulunan hava aracının, yakın zamanda ilk uçuşunu gerçekleştirmesi de hedefleniyor. 

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Bayraktar KIZILELMA Selçuk Bayraktar Sosyal Medya
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