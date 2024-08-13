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Gündem
TRT Haber 13.08.2024 09:36

MİT, Jandarma ve USOM'dan ortak operasyon: Siber casusluk ağı çökertildi

MİT, Jandarma, Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi'nin (USOM) ortak operasyonuyla, dünya genelinde kişisel verileri ele geçirip terör örgütlerine satan siber casusluk ağı çökertildi, 11 kişi tutuklandı.

MİT, Jandarma ve USOM'dan ortak operasyon: Siber casusluk ağı çökertildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) ve Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) ile birlikte bir siber casusluk şebekesine yönelik ortak bir operasyon düzenlendi.

Türkiye’nin de içinde olduğu dünya genelinde binlerce insanın kişisel verilerini ele geçiren siber casusluk ağı düzenlenen bu operasyon ile çökertildi. Operasyonda şebeke içinde yer alan 11 kişi yakalandı.

Verileri terör örgütleri ile paylaştılar

MİT'in elde ettiği istihbarata göre, yurtdışı uzantıları da olan siber casusluk ağının birçok ülkeden ele geçirdikleri kişisel verileri terör örgütleri dâhil, talep eden herkesle paylaştığı tespit edildi. MİT'in uzun süredir takip ettiği casusluk şebekesinin, özellikle terör örgütleri için hayati önem taşıyan bilgileri sağladığı belirlendi.

İnternet siteleri erişime kapatıldı

Operasyon kapsamında, örgüt üyeleri tutuklanarak cezaevine gönderilirken çok sayıda internet sitesinin de erişime kapatılması sağlandı.

Gizlilik kararı olan soruşturma ile ilgili çalışmalar detaylı şekilde sürdürülüyor, ele geçirilen veriler titizlikle inceleniyor.

Siber casuslukla mücadelede kararlılık

Kişisel verilerin korunmasına karşı MİT'in siber casusluk operasyonlarını genişleterek sürdüreceği vurgulandı.

Casusluk ağına karşı yapılan operasyonların sadece Türkiye ile sınırlı kalmayacağı, yurt dışındaki bağlantılarının da mercek altına alınacağı öğrenildi.

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