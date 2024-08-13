Türkiye'den Yunanistan'a gönderilen uçaklar ve helikopter Atina'ya ulaştı

Yunanistan orman yangınları ile mücadele ediyor. Dumanlar, başkent Atina'ya kadar ulaştı.

Yangınlarda 1 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye'den yardım teklifi

Türkiye de iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde devreye girdi.

Türkiye, başkent Atina yakınlarındaki Varnava'da başlayan ve şiddetli rüzgar nedeniyle Attiki'nin çeşitli bölgelerine yayılan yangın dolayısıyla Yunanistan'a yardım teklifinde bulundu.

Diplomatik kaynaklara göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde Türkiye'nin Yunanistan'a yardıma hazır olduğu mesajını Atina yönetimine iletti.

Kaynaklar, Türkiye'de halihazırda devam eden büyük bir yangın bulunmamasının, Yunanistan'a yardım teklifi yapılabilmesine imkan sağladığına işaret etmişti.

Bu çerçevede Türkiye'den Yunanistan'a gönderilen iki yangın söndürme uçağı ve bir helikopter Venizelos Havalimanı'na ulaştı.

Ülkenin yarısı "kırmızı alarm" altında

Yunanistan'ın başkenti Atina'nın doğusunda bulunan Varnava bölgesindeki yangın nedeniyle 9 köy ile 2 hastane tahliye edilmişti.

Yunanistan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da yangın sebebiyle artan sağlık ihtiyaçlarına karşı Nea Makri ve Kapandritios'taki sağlık merkezleri ile Atina'daki bazı hastanelerin yüksek alarm durumunda bulunduğu duyurulmuştu.

Meteoroloji uzmanları ve hükümet yetkilileri, perşembe gününe kadar hava koşulları nedeniyle vatandaşları artan orman yangınları konusunda uyarırken, İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanı Vassilis Kikilias da ülkenin yarısının "kırmızı alarm" altında olacağını belirtmişti.