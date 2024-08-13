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TRT Haber 13.08.2024 08:19

Organize suç örgütüne "Kuyu" operasyonu: 15 gözaltı

Elazığ’da düzenlenen “Kuyu-16” operasyonunda elebaşılığını Ahmet Gülbasan’ın yaptığı organize suç örgütü çökertildi. Operasyonda elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 15 şüpheli yakalandı.

Organize suç örgütüne "Kuyu" operasyonu: 15 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; Elazığ İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu "Kuyu-16" operasyonunun düzenlendiğini duyurdu.

Operasyonda elebaşılığını Ahmet Gülbasan’ın yaptığı organize suç örgütü çökertildi. Operasyonda elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 15 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yağma, tehdit, kasten öldürmeye teşebbüs, mala zarar verme, genel güvenliğin tehlikeye sokulması, suça azmettirme, suçu üstlenme, hükümlü ve tutuklunun kaçması, 6136 sayılı kanuna muhalefet ve uyuşturucu madde ticareti suçlarını işledikleri tespit edildi.

"Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip, adalete teslim edeceğiz"

Operasyonlar sonucu 10 ruhsatsız tabanca, 1 tüfek ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

Yerlikaya sosyal medya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Aziz milletimizin bilmesini isterim ki hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip, adalete teslim edeceğiz. Şafak sökerken de gün batarken de operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek. Operasyonu koordine eden Elazığ Başsavcılığımızı ve operasyonu gerçekleştiren kahraman polisimizi tebrik ediyorum. Milletimizin duası sizinle."

 

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