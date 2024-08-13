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Gündem
TRT Haber 13.08.2024 11:08

AK Parti yarın 23. yaşını kutlayacak

AK Parti, yarın 23'üncü kuruluş yıl dönümünü kutlayacak. Yıl dönümü için Ankara'da geniş katılımlı bir program hazırlanıyor. Programın teması "Umudun, Geleceğin ve İcraatın Adı AK Parti" olarak belirlendi.

AK Parti yarın 23. yaşını kutlayacak

14 Ağustos 2001’de kurulan AK Parti 23 yaşında...

Yıl dönümü programı için 81 ilde kutlamalar yapılacak. Görkemli ama aşırıya kaçmayan bir kutlama olacak.

Bu yıl ilk defa kuruluş yıl dönümü etkinliği Ankara ile birlikte 81 il başkanlığında yapılacak. Her ilde ayrı ayrı program düzenlenecek. Tanıtım ve Medya Başkanlığı'nın organize ettiği program çarşamba günü başlayacak.

Etkinlik, ekranlar aracılığıyla illerden de takip edilebilecek

AK Parti Genel Merkezi’nin konferans salonunda etkinlik gerçekleştirilecek.

Kutlamalar, "Umudun, Geleceğin ve İcraatın Adı AK Parti" temasıyla yapılacak.

Program için 1450 davetiye hazırlandı. Kurucular, milletvekilleri, bakanlar, teşkilat üyeleri davet edildi. Etkinlik, ekranlar aracılığıyla illerden de takip edilebilecek.

Erdoğan konuşmasında AK Parti'nin icraatlarını anlatacak

Program, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Medya Tanıtım Başkanı Hamza Dağ’ın konuşması ile başlayacak.

Video gösteriminin yanı sıra Gazze’deki katliama değinilen sahne performansı da gerçekleştirilecek.

Ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir konuşma yapacak. AK Parti’nin kuruluşundan bu yana yapılan reformlar ve icraatlara konuşmasında değinecek.  

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