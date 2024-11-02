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TRT Haber 02.11.2024 12:50

Cevdet Yılmaz: OVP'nin olumlu sonuçlarını almaya devam ediyoruz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Siyasi istikrar ve güven ortamında, Orta Vadeli Programımız çerçevesinde uyguladığımız politikaların olumlu sonuçlarını almaya devam ediyoruz" dedi.

Cevdet Yılmaz: OVP'nin olumlu sonuçlarını almaya devam ediyoruz
[Fotograf: AA]

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's'un (S&P) Türkiye'nin kredi notunu yükseltmesini değerlendirdi.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti;

Siyasi istikrar ve güven ortamında, Orta Vadeli Programımız çerçevesinde uyguladığımız politikaların olumlu sonuçlarını almaya devam ediyoruz. Dış ticaret rakamlarındaki olumlu görünüm cari açık üzerinde pozitif etki yaratırken, makro ekonomik göstergelerdeki iyileşmenin etkisiyle yatırımcıların Türkiye ekonomisine duyduğu güven artmaktadır.

"İhracatta en yüksek ekim ayı değeri"

İhracat, 2024 yılı Ekim ayında yıllık yüzde 3,6 artışla 23,6 milyar dolar gerçekleşmiş ve ihracatta tüm zamanların en yüksek Ekim ayı değeri elde edilmiştir. 2024 yılı Ekim ayı itibarıyla yıllıklandırılmış ihracatımız 262,3 milyar dolar seviyesine yükselmiştir. İhracattaki yukarı doğru ivmelenme ve ithalattaki azalış eğiliminin sürmesi, dış ticaret açığına olumlu yansımıştır. 2024 yılının ilk 10 ayında dış ticaret açığındaki iyileşme yıllık yüzde 30,4 seviyesindedir. Yıllıklandırılmış dış ticaret açığı 2024 yılı Ekim ayı itibarıyla 77,7 milyar dolar seviyesine gerilemiştir.

S&P, Türkiye'nin kredi notunu yükseltti
S&P, Türkiye'nin kredi notunu yükseltti

Dış ticaret göstergeleriyle birlikte turizm sektöründe elde ettiğimiz kazanımlar da dezenflasyon sürecini destekler niteliktedir. Turizmin çeşitlendirilmesi ve 12 aya yayılması amacı doğrultusunda kaydedilen gelişmelerle, yılın ilk 9 ayında turizm geliri yıllık yüzde 6,6 oranında artmış ve üçüncü çeyrek itibarıyla yıllıklandırılmış turizm geliri 58,8 milyar dolara ulaşmıştır.

"Kredi kuruluşları programımıza duydukları güveni gösterdi"

Öncelikle fiyat istikrarını sağlamak üzere kararlılıkla uyguladığımız program sayesinde, makro ekonomik göstergelerimiz de hızla iyileşmektedir. Dezenflasyon sürecinin devam etmesi, cari açıktaki olumlu görünümün sürmesi ve rezervlerimizin güçlenmesiyle birlikte Türkiye’nin kredi notu S&P tarafından bu yıl içinde ikinci kez yükseltilmiştir. Üç büyük kredi kuruluşu, bir yılda iki kademe not artışıyla programımıza duydukları güveni göstermişlerdir.

Önümüzdeki dönemde dengeli büyüme kompozisyonun, azalan cari açığın, ekonomiye artan güvenin, iyileşen beklentilerin ve hızlanan dış kaynak girişinin enflasyondaki düşüşe önemli katkı sağlamasını bekliyoruz.

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