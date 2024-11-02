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Ekonomi
AA 02.11.2024 00:13

S&P, Türkiye'nin kredi notunu yükseltti

Standard & Poor's (S&P), Türkiye'nin kredi notunu "B "dan "BB-"ye yükseltirken, kredi notu görünümünü "durağan" olarak belirledi.

S&P, Türkiye'nin kredi notunu yükseltti

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