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Gündem
AA 02.11.2024 11:13

'Çakar lamba' kullanımında cezalar artırılacak

AK Parti milletvekillerince hazırlanan ve bu hafta Meclis Başkanlığına sunulması beklenen kanun teklifine göre, ruhsatsız silah taşımada hapis cezası artırılacak, yetkisiz çakar veya tepe lambası kullananlara verilen idari para cezası 150 bin liraya çıkarılacak.

'Çakar lamba' kullanımında cezalar artırılacak
[Fotograf: AA]

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler başkanlığında, İçişleri Bakanlığı ve güvenlik alanındaki kanun teklifinin çalışmaları tamamlandı.

Bu hafta TBMM Başkanlığına sunulması planlanan teklife göre, namlu, tetik ve ateşleyici gibi silahların ana parçalarını satan, taşıyan veya ülkeye girişini sağlayanlara da hapis cezası verilecek.

Ruhsatsız silah taşıyan ve bulunduranlara verilen hapis cezasının 1 yıl olan alt sınırı 2 yıla, 3 yıl olan üst sınırı da 4 yıla çıkarılacak. Böylece, ruhsatsız silah taşıyan ve bulunduranlar 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak.

Yetkisiz çakar ve tepe lambası kullanımında da caydırıcılığın sağlanması amacıyla idari para cezası artırılacak. Araçlarına çakar ve tepe lambası takanlara 150 bin lira idari para cezası verilecek.

Ayrıca teklifte, sahil güvenlik, jandarma ve emniyet personelinin idari ve çalışma koşulları arasındaki farklılıkların giderilmesine yönelik düzenleme de bulunacak.

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