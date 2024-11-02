Narkoçelik operasyonlarında 2 bin 587 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde, 6 bin 497 ekip, 16 bin 168 personel, 30 hava aracı ve 63 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla 77 ilde "Narkoçelik-45" operasyonları gerçekleştirildiğini açıkladı.

Operasyonlarda, 4 ton 31 kilogram uyuşturucu madde ve 2 milyon 244 bin 148 uyuşturucu hap ele geçirilirken, 2 bin 587 şüpheli zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı.