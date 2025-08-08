Cevdet Yılmaz: Milletimiz, manipülasyona prim vermez

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Next Sosyal üzerinden yaptığı açıklamada, yalan haber veya çarpıtmalarla kurumların yıpratılmak istendiğini vurguladı.

"Amaçları suçla mücadele değil; kaos ortamı oluşturmak, umutsuzluk ve karamsarlık yaymaktır." dedi. Sahte e-imza ve diplomalar üzerinden yapılan tartışmaların da bu tür manipülasyonların bir parçası olarak kullanılmak istendiğini söyleyen Yılmaz, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Özellikle sınır aşan ve kaynağı şeffaf olmayan dijital medyada, yalan haberler veya çarpıtmalarla devletimizin idari ve adli makamlarını, kurumlarımızı sistematik olarak yıpratma gayreti içinde olanlar var. Amaçları suçla mücadele değil; kaos ortamı oluşturmak, umutsuzluk ve karamsarlık yaymaktır.

Son günlerde kamuoyunun gündemine gelen; sahte e-imzalar üzerinden yapılan işlemler ve sahte diplomalar üzerinden yürütülen tartışmalar da bu tür manipülasyonların bir parçası olarak kullanılmak istenmektedir.

Görevini yaparak suçluları yargı önüne çıkaran kurumları desteklemek yerine, bu kurumları zaaf içindeymiş gibi göstererek demokratik siyaseti ve hukuku yıpratma; vatandaşta devlete karşı güvensizlik duygusu oluşturma peşindeler.

"Spekülatif iddialara karşı kurumların açıklamaları dikkate alınmalı"

Saygıyla karşıladığımız eleştirel yorumların ötesine geçen bu manipülatif girişimlere karşı, iktidarı ve muhalefetiyle demokratik siyaset kurumunu ve hukuk devletini savunan herkes uyanık olmalıdır.

Uzun soluklu demokratik siyaset tecrübesi ve engin basiretiyle milletimiz, kaynağı şüpheli bu manipülasyonlara prim vermez.

Spekülatif iddialara karşı en emin yol, yetkili kişi ve kurumlarımızın açıklamalarını esas almaktır.

Suçları önleme ve suçluları adalete teslim etme iradesi, ayrım gözetmeksizin kararlılıkla devam edecektir.".