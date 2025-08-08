Parçalı Bulutlu 27.1ºC Ankara
Gündem
TRT Haber 08.08.2025 13:00

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır'a gidiyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Filistin gündemli diplomasi trafiğini Mısır'da sürdürecek. Bakan Fidan, yarın Kahire'yi ziyaret edecek.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır'a gidiyor

Bakan Fidan, son olarak İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) - Arap Ligi (AL) Gazze Temas Grubu toplantısına katılmak üzere 23 Mart 2025 tarihinde Kahire’yi ziyaret etmişti. Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati, 4 Şubat 2025 tarihinde Türkiye’ye ikili ziyarette bulunmuştu.

İki Bakan İstanbul’da 20-21 Haziran 2025 tarihlerinde düzenlenen İİT Dışişleri Bakanları Konseyi 51. Oturumu çerçevesinde bir araya gelmişti.

Bakan Fidan’ın, Mısır ziyareti kapsamındaki görüşmelerinde ikili konular ve bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması,iki ülkenin çok boyutlu iş birliğinin her alanda daha da geliştirilmesine yönelik somut adımların istişare edilmesi bekleniyor.

Gazze'deki son durum da ele alınacak

Bakan Fidan, Kahire'de yapacağı görüşmelerde Gazze'deki soykırımın sona erdirilmesi için Mısır ile atılabilecek ortak adımları değerlendirecek. İşgalci İsrail’in iki devletli çözümü hedef alan eylemlerinin ve Gazze’yi ilhaka yönelik son adımlarının bölgesel barış ve istikrarın önündeki en büyük engel olduğunu vurgulayacak.

Bakan Fidan, geçen hafta New York’ta düzenlenen ve Türkiye’nin de katıldığı Filistin konulu uluslararası konferansın çıktılarıyla ilgili görüş alışverişinde bulunacak.
Ayrıca Libya, Sudan ve Somali başta olmak üzere Kuzey ve Doğu Afrika ile Sahel kuşağındaki sorunları ve iki ülkenin bölgesel istikrara sunabileceği katkıları da ele alacak.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Kahire temaslarında sadece bölgesel gelişmeler değil ikili ilişkiler de masada olacak. Türkiye ile Mısır'ın başta ticaret olmak üzere çok boyutlu iş birliğinin her alanda daha da geliştirilmesine yönelik somut adımlar istişare edilecek.

Hakan Fidan Mısır
