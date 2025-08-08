Açık 27.1ºC Ankara
Gündem
TRT Haber 08.08.2025 07:28

İstanbul'da yaklaşık 2 milyon uyuşturucu madde ele geçirildi

İstanbul'da uyuşturucu madde imalatçısı zehir tacirlerine yönelik operasyonlarda 1 milyon 919 bin adet uyuşturucu hap ile uyuşturucu imalatında kullanılabilecek 256 kilogram ham madde ele geçirildi. 9 şüpheli yakalandı.

İstanbul'da yaklaşık 2 milyon uyuşturucu madde ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da zehir tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonun detaylarını sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. 

Yerlikaya, operasyonlarda 9 şüphelinin yakalandığını, 5 kişinin de tutuklandığını, 4'ünün de işlemlerinin devam ettiğini belirtti. 

Operasyonlar kapsamında, 1 milyon 919 bin adet uyuşturucu hap ile 256 kg ham madde (yaklaşık 5 Milyon adet uyuşturucu hap üretilebilecek) ele geçirildi.

 

 

"Bu mücadele, gençlerimizi koruma mücadelesidir"

Bakan Yerlikaya, operasyonu gerçekleştiren emniyet güçlerine teşekkür ederek, " İstanbul Valimizi, operasyonları koordine eden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızı, Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızı, operasyonları gerçekleştiren İstanbul İl Jandarma Komutanımızı ve Jandarmamızı tebrik ediyorum.

Uyuşturucu imalatçılarına karşı yürüttüğümüz bu mücadele, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi koruma mücadelesidir." notunu düştü.

Ali Yerlikaya İçişleri Bakanlığı Narkotik Uyuşturucu
