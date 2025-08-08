Ceza infaz kurumları için görevde yükselme sınavı ilanı yayımlandı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Adalet hizmetlerimizin daha etkin, eksiksiz ve kesintisiz sürdürülmesinde en önemli unsurun insan olduğu bilinciyle çalışmalarımızı kesintisiz sürdürüyoruz. Adaletin tecellisi yolunda özveriyle görev yapan adalet teşkilatımızdaki her bir çalışma arkadaşımızın kariyer hedeflerini destekliyoruz. Bu yıl içerisinde açılacağını müjdelediğimiz Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğümüz bünyesindeki ceza infaz kurumları ve denetimli serbestlik müdürlüklerinde görev yapan personelimizin katılacağı “Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Sınavı” ilanını yayımladık. Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Sınavını 29 Kasım Cumartesi günü yapacağız" dedi.

Sınava ilişkin başvuruların 25 Ağustos tarihinde başlayacağını belirten Bakan Tunç, 15 Eylül saat 23:59’da başvuruşarın sona ereceğini açıkladı.

Bakan Tunç, "Sınav sürecinin tüm çalışma arkadaşlarımıza hayırlı olmasını temenni ediyor, sınava katılacak adaylara şimdiden başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.