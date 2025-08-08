Açık 24.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 08.08.2025 00:07

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu bugün 2. kez toplanacak

Terörsüz Türkiye hedefi için komisyon süreci başladı. Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu bugün ikinci toplantısını yapacak. Komisyon İçişleri ve Milli Savunma bakanları ile MİT başkanını dinleyecek.

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu bugün 2. kez toplanacak

Terörsüz Türkiye sürecinde gözler Meclis'te kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda..

Komisyon üyeleri ikinci kez bir araya gelecek. İlk toplantıda çalışma usul ve esasları oy birliği ile kabul edilen komisyona Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlık edecek.

Komisyonda Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin ilk bilgilendirmeler yapılacak. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın toplantıya davet edildi.

Milli Savunma Bakanı Güler, komisyon öncesi Meclis çatısı altında gerçekleştirilen programda konuştu. Terörsüz Türkiye'ye doğru emin adımlarla ilerlendiğini söyledi.

Komisyon saat 14.00'de toplanacak. Toplantıda komisyona katılmayan İyi Parti'den boşalan 3 üyelik için de siyasi partilerden isim isteneceği öğrenildi. Böylece 48 olan üye sayısı 51'e tamamlanış olacak. 

ETİKETLER
Terörsüz Türkiye
Sıradaki Haber
BTK: 44 sahte e-imza iptal edildi, güçlü tedbirler alındı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
01:00
Lübnan'da hükümet Hizbullah dahil tüm silahlı varlığı devlet tekeline aldı
00:35
Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
00:29
Trump'tan Ukrayna ile ateşkes konusunda Putin'e sitem: Bu durum ona kalmış
00:32
Ceza infaz kurumları için görevde yükselme sınavı ilanı yayımlandı
00:24
Filistin Başbakanı, savaş biter bitmez Gazze'yi yeniden imar edeceklerini açıkladı
00:21
Süper Lig'de yeni sezon başlıyor
Karabük'te ormanlık alanda yangın: 1 köy boşaltıldı
Karabük'te ormanlık alanda yangın: 1 köy boşaltıldı
FOTO FOKUS
Çocuğa çarpmamak için manevra yaptı, araca çarptı: O anlar kamerada
Çocuğa çarpmamak için manevra yaptı, araca çarptı: O anlar kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ