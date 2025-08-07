Açık 28.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 07.08.2025 19:35

Türkiye ile Senegal arasında 4 anlaşma imzalandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Senegal Başbakanı Ousmane Sonko'nun huzurunda iki ülke arasında 4 anlaşma imzalandı.

Türkiye ile Senegal arasında 4 anlaşma imzalandı

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından çeşitli anlaşmaların imza törenine geçildi.

Törende, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Senegal Silahlı Kuvvetler Bakanı General Birame Diop, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Senegal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askeri Mali İş Birliği Anlaşması" ile "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Senegal Cumhuriyeti Hükümeti Arasındaki 28 Ocak 2020 Tarihli Nakdi Yardım Uygulama Protokolü'ne Dair 1 Numaralı Değişiklik Protokolü"nü imzaladı.

"Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Senegal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Film, Görsel-İşitsel ve Multimedya Ortak Yapımı ve İş Birliği Anlaşması" Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Senegal Afrika Entegrasyonu ve Dışişleri Bakanı Yassine Fall tarafından imza altına alındı.

"Türkiye Cumhuriyeti Yükseköğretim Kurulu ile Senegal Cumhuriyeti Yükseköğretim, Bilimsel Araştırma ve İnovasyon Bakanlığı Arasında Yükseköğretim Alanında İş Birliğine Yönelik Mutabakat Zaptının 2025-2028 Yılları İçin Uygulama Protokolü" ise YÖK Başkanı Erol Özvar ile Bakan Yassine Fall tarafından imzalandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Senegal'in İsrail mezalimine karşı cesur duruşu örnektir
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Senegal'in İsrail mezalimine karşı cesur duruşu örnektir

ETİKETLER
Recep Tayyip Erdoğan Senegal
Sıradaki Haber
MİT, FETÖ'cü üst düzey ismi kaçma hazırlığı yaparken yakaladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:38
Papua Yeni Gine'de 5,9 büyüklüğünde deprem
20:43
BTK: 44 sahte e-imza iptal edildi, güçlü tedbirler alındı
20:25
İsrail ordusunun Lübnan'ın doğusuna düzenlediği İHA saldırılarında 6 kişi öldü
20:12
Abartı egzoz kullanan sürücüler cezasız kalmadı
19:53
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mektubu Kars'ta şehit annesine ulaştı
19:03
Ahırda çıkan yangın eve sıçradı: 6 kişi hastanelik oldu
Kapadokya’nın vadilerinde kayalara oyulmuş güvercinlikler
Kapadokya’nın vadilerinde kayalara oyulmuş güvercinlikler
FOTO FOKUS
Çocuğa çarpmamak için manevra yaptı, araca çarptı: O anlar kamerada
Çocuğa çarpmamak için manevra yaptı, araca çarptı: O anlar kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ