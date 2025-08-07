Açık 30.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 07.08.2025 17:43

YÖK'ten "sahte diploma" iddiasına suç duyurusu

YÖK, “sahte diplomaya sahip 400 akademisyen olduğu” şeklinde temelsiz ve spekülatif paylaşımları yapanlar hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

YÖK'ten "sahte diploma" iddiasına suç duyurusu

Yükseköğretim Kurulu'ndan (YÖK) sahte diploma iddialarına ilişkin yeni bir açıklama geldi.

"Bazı basın yayın organları ile sosyal medya platformlarında yükseköğretim kurumlarımızı ve güzide bilim insanlarımızı değersizleştirmeye yönelik “sahte diplomaya sahip 400 akademisyen olduğu” şeklinde temelsiz ve spekülatif paylaşımlar yapılmaktadır.

Gerçek dışı bu iddialarla ilgili İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) bahsi geçen şüphelilerden hiçbirinin akademisyen olarak Türkiye’deki üniversitelerde görev yapmadığını
kamuoyuna duyurmuştu. Buna rağmen asılsız iddialar devam etmektedir. Yükseköğretim kurumlarımız ve bilim insanlarımız ülkemizin onur kaynağıdır ve onlara olan güveni zedelemeye çalışmak gençlerimizin yarınlarına karşı yapılacak en büyük kötülüktür. Kurulumuza, üniversitelerimize ve öğrencilerimizin geleceği olan yükseköğretim sistemimize yönelik sürdürülen yıpratma ve itibarsızlaştırma çalışmalarına izin vermeyeceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız.

Söz konusu asılsız iddiaları ortaya atan ve yaymaya devam eden kişi ve kurumlar hakkında bugün Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmuştur. Bundan sonra da asılsız haber ve paylaşım yapanlar hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır."

ETİKETLER
YÖK Sosyal Medya İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Ankara
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal Başbakanı Sonko'yu resmi törenle karşıladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:03
Ahırda çıkan yangın eve sıçradı: 6 kişi hastanelik oldu
18:53
Borsa günü yükselişle kapattı
18:50
Kamboçya, Trump'ı resmi olarak Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterdi
18:51
MİT, FETÖ'cü üst düzey ismi kaçma hazırlığı yaparken yakaladı
18:39
Portekiz hükümeti aşırı sıcaklar nedeniyle alarm durumunu 13 Ağustos'a kadar uzattı
18:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Senegal'in İsrail'e karşı cesur duruşu örnektir
Kapadokya’nın vadilerinde kayalara oyulmuş güvercinlikler
Kapadokya’nın vadilerinde kayalara oyulmuş güvercinlikler
FOTO FOKUS
Freni patlayan kamyonun altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu
Freni patlayan kamyonun altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ