Açık 34.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 07.08.2025 14:26

Cumhurbaşkanı Erdoğan BBP Genel Başkanı Destici'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan BBP Genel Başkanı Destici'yi kabul etti
ETİKETLER
Recep Tayyip Erdoğan Mustafa Destici
Sıradaki Haber
Bakan Fidan Şam'da Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile görüşecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:33
İstanbul'da metrekareye 5 ila 12,1 kilogram yağış düştü
14:23
Bu yıl 127 yeni nesil milli yük vagonu raylara indi
14:24
TUS ve STS Tıp Doktorluğu giriş belgeleri erişime açıldı
14:26
Bakan Ersoy: Hakkari, Bingöl, Bitlis, Tunceli ve Şırnak'ta şenlikler düzenliyoruz
14:19
Yapay zekaya dert anlatmak yalnızlığın yeni hali mi?
14:15
Soykırımcı İsrail'in Gazze'ye son 24 saatteki saldırılarında 100 Filistinli hayatını kaybetti
Gazze'ye havadan insani yardım malzemeleri indirildi
Gazze'ye havadan insani yardım malzemeleri indirildi
FOTO FOKUS
Tarihi geçmiş ürün sattı, zabıta ekiplerine saldırdı
Tarihi geçmiş ürün sattı, zabıta ekiplerine saldırdı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ