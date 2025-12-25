Puslu 5.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 25.12.2025 17:29

Paşinyan'dan Türkiye ile ikili ilişkilerde "daha somut adımların atılması" temennisi

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Türkiye ile ikili ilişkiler konusunda daha geniş ve somut adımların atılmasının vaktinin geldiğini belirterek, "Umuyorum ki bu adımlar gerçekleşecek." dedi.

Paşinyan'dan Türkiye ile ikili ilişkilerde "daha somut adımların atılması" temennisi

Paşinyan, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi.

Armenpress'in haberine göre Paşinyan'a Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2026'da ikili ilişkilerde bazı adımların atılacağı yönündeki sözleri hatırlatıldı.

Ermenistan Başbakanı, bunun üzerine, "İkili diyaloğumuz çerçevesinde artık sembolik hatta sembolik olmayan, daha geniş ve somut adımların atılmasının vakti geldi ve umuyorum ki bu adımlar gerçekleşecek." değerlendirmesinde bulundu.

"Zengezur Koridoru" olarak da nitelendirilen Uluslararası Barış ve Refah için Trump Rotası'yla (TRIPP) alakalı Ermenistan ile ABD'nin, projenin stratejik detaylarını tanımlayan belge hazırladığını dile getiren Paşinyan, sahadaki çalışmaların 2026'nın ikinci yarısından itibaren görüleceği mesajını verdi.

Demir yolu projesinin bu konuda ilk adım olacağını tahmin ettiğini söyleyen Ermenistan Başbakanı, Erivan'ın sınır ve gümrüklerde modern altyapıyla ileri teknoloji ekipmanlarının temini üzerinde çalıştığını ve bunların Ermenistan-Azerbaycan, Ermenistan-Gürcistan, Ermenistan-İran ve Ermenistan-Türkiye sınırlarında da kullanılacağını belirtti.

Paşinyan, Ermenistan ile Azerbaycan arasında ikili ticaretin geliştirilmesi ve bu ülkeye ihracatın sağlanması yönünde yakın gelecekte adımların atılacağını umduğunu dile getirdi.

ETİKETLER
Nikol Paşinyan Ermenistan
Sıradaki Haber
İşgalci İsrail, Batı Şeria’da Filistinlilere ait 2 katlı evi yıktı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:58
Suriye'de 2026 yılı hac kuraları çekildi
18:57
Suriye yeni para birimini piyasaya sürüyor
18:56
İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 90'a çıktı
18:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan ile bir araya geldi
19:01
Suriye Enformasyon Bakanlığı, terör örgütü PKK/YPG ile anlaşmaya varıldığı iddialarını yalanladı
18:44
İzmir'de 3 bin 360 litre etil alkol ele geçirildi
Han Yunus’ta çöp ve kanalizasyon krizi, yerinden edilen Filistinlilerin yaşamını tehdit ediyor
Han Yunus’ta çöp ve kanalizasyon krizi, yerinden edilen Filistinlilerin yaşamını tehdit ediyor
FOTO FOKUS
TRT'ye Azerbaycan'dan anlamlı madalya
TRT'ye Azerbaycan'dan anlamlı madalya
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ