Gündem
AA 07.08.2025 16:58

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal Başbakanı Sonko'yu resmi törenle karşıladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Senegal Başbakanı Ousmane Sonko'yu resmi törenle karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal Başbakanı Sonko'yu resmi törenle karşıladı

Ousmane Sonko'nun makam aracını, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki caddede karşılayan süvariler, araca protokol kapısına kadar eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sonko'yu külliyenin ana giriş kapısında karşıladı. Erdoğan ve Sonko'nun tören alanındaki yerlerini almasının ardından, bando iki ülkenin milli marşlarını çaldı.

Tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerlere de yer verilen törende, 21 pare top atışı yapıldı.

Senegal Başbakanı Sonko, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı "Merhaba asker" diyerek selamladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sonko birbirlerine heyetlerini takdim ettikten sonra merdivenlerde Türkiye ve Senegal bayrakları önünde tokalaşarak basın mensuplarına poz verdi.

İkili görüşmeye geçen Erdoğan ve Sonko, daha sonra heyetler arası görüşmeye başkanlık edecek.

Görüşmelerin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Senegal Başbakanı Sonko, anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısına katılacak.

Erdoğan, Sonko onuruna resmi akşam yemeği verecek.

Törende, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz, Dışişleri Bakan Yardımcısı Zeki Levent Gümrükçü, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile Ankara Valisi Vasip Şahin de yer aldı.

Recep Tayyip Erdoğan Senegal
