Gündem
TRT Haber 07.08.2025 20:27

BTK: 44 sahte e-imza iptal edildi, güçlü tedbirler alındı

BTK tarafında tespit edilen 35 sahte e-imza hemen, ardından yapılan çalışmalarda da 9 sahte e-imza iptal edildi. Kurumdan yapılan açıklamada sahteciliğe karşı güvenlik mekanizmalarının arttırılarak daha güçlü tedbirler alındığı vurgulandı.

BTK: 44 sahte e-imza iptal edildi, güçlü tedbirler alındı

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), sahte e-imza vakalarıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

BTK, Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) tarafından yapılan teknik tespitler üzerine adli sürecin başlatıldığı vurgulanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Son günlerde kamuoyunun gündemine gelen sahte e-imza vakalarına ilişkin adli süreç, bir üniversitenin şikâyetiyle birlikte Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) tarafından yapılan teknik tespitler üzerine başlatılmıştır.

Sahte e-imza (NES – Nitelikli Elektronik Sertifika) vakalarına ilişkin yapılan kapsamlı incelemeler Ağustos 2024 tarihinden itibaren Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli bir soruşturmaya dönüştürülmüştür." 

"Sahteciliğe karşı güvenlik mekanizmaları artırıldı"

BTK, 44 e-imzanın iptal edildiğini ve tedbirlerin daha güçlü şekilde artırıldığının altını çizdi:

"BTK tarafında tespit edilen 35 sahte e-imza hemen, ardından yapılan çalışmalarda da 9 sahte e-imza iptal edilmiş, sahteciliğe karşı güvenlik mekanizmaları arttırılarak daha güçlü tedbirler alınmıştır. Kamuoyunda farkındalık oluşturmak amacıyla tüm NES sahiplerinin T.C. kimlik numarasına tanımla tüm mobil numaralarına ESHS ünvanınıda içeren başlığa sahip bir SMS gönderilmesi sağlanmıştır. İlgili SMS ile vatandaş adına üretilen güvenli elektronik imzaların E-Devlet kapısında yer alan "Nitelikli Elektronik Sertifika Sorgulama" hizmeti üzerinden https://www.turkiye.gov.tr/btv-elektronik-imza-sertifikalari-sorgulama adresinden sorgulanabileceği bildirilmiştir. Kurumumuz, dijital sahteciliğe karşı mücadeleyi kararlılıkla sürdürmektedir."

