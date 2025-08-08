Parçalı Bulutlu 32.8ºC Ankara
Gündem
AA 08.08.2025 10:45

Dışişleri Bakanlığı: Netanyahu hükümetinin soykırımı sürdürme adımları insani krizi derinleştiriyor

Dışişleri Bakanlığı, Gazze'de yeni katliamlar yapmaya hazırlanan İsrail'e sert tepki gösterdi. Bakanlığın açıklamasında, "Fundamentalist Netanyahu hükümetinin Filistinlilere karşı uyguladığı soykırımı sürdürmek ve işgali genişletmek için attığı her adım insani krizi derinleştiriyor" sözleri yer aldı.

Dışişleri Bakanlığı: Netanyahu hükümetinin soykırımı sürdürme adımları insani krizi derinleştiriyor

İsrail'in eli kanlı güvenlik kabinesi, katil Netanyahu’nun Gazze’nin tamamını işgal etme planını kabul etti.

Bunun üzerine Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Fundamentalist Netanyahu hükümetinin Filistinlilere karşı uyguladığı soykırımı sürdürmek ve işgali genişletmek için attığı her adım, uluslararası barış ve güvenliğe ağır darbe vurmakta; bölgesel istikrarsızlığı artırmakta ve insani krizi daha da derinleştirmektedir" denildi.

Soykırımcı İsrail'den Gazze'yi tamamen işgal planı
Soykırımcı İsrail'den Gazze'yi tamamen işgal planı

"İsrail'i insani değerlere aykırı eylemlerini önleyecek bağlayıcı kararlar almaya çağırıyoruz"

"Bölgemizde kalıcı barışın tesisi ancak uluslararası hukukun üstünlüğü, diplomasinin önceliği ve temel insan haklarının korunmasıyla mümkün olacaktır. İşgalci İsrail, savaş planlarını derhal durdurmalı, Gazze’de ateşkesi kabul etmeli ve iki devletli çözüm doğrultusunda müzakerelere başlamalıdır" sözlerinin kullanıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Gazze'yi yaşanmaz hale getirmek suretiyle Filistinlileri kendi topraklarından zorla göç ettirmeyi amaçlayan bu kararın uygulanmasını önlemek üzere uluslararası toplumu sorumluluklarını yerine getirmeye ve Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyini İsrail'in uluslararası hukuka ve insani değerlere aykırı eylemlerini önleyecek bağlayıcı kararlar almaya çağırıyoruz."

ETİKETLER
Dışişleri Bakanlığı Gazze İsrail Son Dakika
